За «авось»: в период эпидемии коронавиурса только два депутата гордумы Владивостока пришли на заседание в масках

В Приморье и в частности во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Краевые власти настоятельно рекомендуют отменять массовые мероприятия и ограничивать контакты с другими людьми. Однако это не помешало депутатам и краевого, и городского уровней провести свои очередные заседания. Причем в гордуме 26 марта лишь двое присутствующих были в медицинских масках, а днем ранее на заседании Заксобрания депутата, который пришел в маске, отправили домой.

26 марта в городской думе прошло очередное заседание, несмотря на рекомендации губернатора – больше 50 не собираться. Впрочем, по информации пресс-службы, состав депутатов был сокращен, а представители СМИ и вовсе не присутствовали на мероприятии.

Всем избранникам на входе в здание вручили медицинские макси. Только вот многие, вероятно, решили, что средство защиты не совместимо с дресс-кодом.

- Началось заседание думы города. В маске только я, еще два депутата и две сотрудницы Думы. Да, русская безалаберность и авось зашкаливает. Однако, учитывая, что ношение маски - это официальная мера борьбы с распространением эпидемии, считаю, что органы власти должны первыми показать пример и сделать нормой ношение масок. Более того, всячески популяризировать это в СМИ. Вместо этого председатель думы попросил не вести видеофиксацию, в связи с тем, как я поняла, чтоб не фиксировать людей в средствах защиты. Среди депутатов есть профессиональные медики не самого рядового звена. Однако и они не сочли нужным соблюдать меры защиты, - написала на своей странице на Facebook Наталья Кочугова, депутат от одномандатного избирательного округа №15.

На пост коллеги отреагировала Роза Чемерис, председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества. Она обратила внимание на то, что всех народных избранников перед заседанием осмотрели врачи и только потом допустили к собранию. К тому же она сделал акцент на том, что тканевая маска – недолговечная защита, она работает лишь 2 часа.

- Взрослые и сознательные люди (коих среди моих коллег большинство, я уверена) способны самостоятельно нести ответственность за свои поступки, - написала Роза Чемерис.

В Законодательном собрании днем ранее вообще отправили домой депутата в маске, который признался, что его семья болеет ОРВИ. Как отмечает сам Артем Самсонов, на заседание он пришел лишь для того, чтобы предложить перейти на дистанционный режим работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье из-за коронавируса рекомендовали не собираться по 50 человек и больше

Заперт повлияет на работу кинотеатров, баров, кальянных и многих других развлекательных мест (подробности...)

Сотрудница банка привезла во Владивосток коронавирус из Мексики и явилась на работу

Ее коллег отправили на карантин, а рабочее место продезинфицировали [видео]

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке вернулись в город из-за рубежа, сейчас они находятся в инфекционной больнице [видео]

Коронавирус в Приморье завезли из Мексики и из круиза по странам Европы

Оба пациента не входят в группу риска и путешествовали в одиночестве (подробности...)

Ученый из Приморья рассказал, что на самом деле «убьет» коронавирус

Оказалось, что ультрафиолет для COVID-19 практически смертелен [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14