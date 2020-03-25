Бизнес на панике: маски «с колес» начали продавать во Владивостоке
Уличная торговля масками буквально «с колес» удивила жителей Владивостока, точнее многих разозлила. По словам горожан, как только в Приморье официально подтвердились случаи заражения коронавирусом, на одной из улиц появился «масочный патруль». К тому же изобилие масок, как оказалось наблюдается в интернете, в то время как в большинстве аптек города изделия индивидуальной защиты уже давно раскупили.
В интернете началась бойка торговля масками. Фото: vdk_baraholka
Машина, с табличкой о продаже масок замечена в Первомайском районе Владивостока. По словам горожан, продавец – женщина. Справедливости ради стоит отметить, что дама реализует многоразовые тканевые маски по 150 рублей за штуку. Цена относительно адекватная, особенно по сравнению с подобной продукцией на просторах интернета. Однако бизнес от этого законным не стал. Естественно, что фотография, облетевшая социальные сети, вызвала массу комментариев.
– Что так реагировать? Люди покупают их добровольно, а не под дулом пистолета. Чтобы не было таких торговцев, просто не покупайте у них. А так всегда было и будет. Есть спрос, есть предложение. Власть бы взяла, конфисковала эти маски и раздала бы народу бесплатно. На этом торговля бы и закончилась. Никто бы не рисковал своими деньгами, – комментирует местная жительница.
Стоит отметить, что бойкая торговля масками началась и на страницах популярной интернет-барахолки. Здесь предлагают изделия на любой вкус и кошелек. При этом многие продавцы торгуют масками оптом, по завышенным ценам (30-45 рублей за штуку). Качество продукции остается под вопросом, предприниматели в основном не могут предъявить сертификаты на изделия.
Разброс цен на глаза. Фото: farpost.ru
Кстати, вместе с масками большим спросом пользуются и антисептики. Даже в крупных аптечных сетях их сейчас можно найти с трудом. На отсутствии товара у официальных представителей тоже пытаются сделать деньги нерадивые торговцы.
– Видел в интернете, один торгует просроченным антисептиком по 131 рублю. Марку не помню, зеленого цвета гель. У людей в порыве наживы уже крышу сносит!,– констатируют горожане.
Специалисты советуют не поддаваться панике, скупая все на своем пути. В Приморье предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В крае можно пройти бесплатное обследование на коронавирус. На данный момент обследованы около 5000 человек. Власти отменили целый ряд развлекательных мероприятий. Большинство учащихся переходят на дистанционное обучение, а в детских садах разрешено свободное посещение. Общественный транспорт стали дополнительно дезинфицировать.
Богатый ассортимент. Фото: farpost.ru
Цены на маски явно завышены. Фото: farpost.ru
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