Если температуры не будет, отправят по домам: во Владивостоке приземлился самолет из Вьетнама

В международном аэропорту Владивостока приземлился самолет из Вьетнама. На борту находились россияне. Точное количество пассажиров уточняется, но их всех встретили медики и сотрудники Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Каждого прибывшего планируют осмотреть и измерить температуру. Если вдруг у кого-то она окажется повышенной или будут замечены какие-то другие признаки заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, то его отправят в медучреждение. Там возьмут анализы и назначат лечение.

А если же признаков не будет, то человека отправят на домашний карантин на две недели. Представители краевых властей обещают установить за ним медицинское наблюдение.

Напомним, «горячая линия» Минздрава России работает в круглосуточном режиме. Задать вопросы можно по телефону: 8-800-2000-112. Звонок бесплатный. Также действует «горячая линия» Роспотребнадзора в Приморье - 8 (423) 260-50-98, 8 (914) 072-42-17.

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