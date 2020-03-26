2020-03-26T13:46:54+03:00
Общество

Зараженная коронавирусом сотрудница банка во Владивостоке еще три дня ходила на работу

Роспотребнадзор обнародовал результаты анализов людей, с которыми она успела вступить в контакт
Кристина ГРИН
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Сейчас зараженные вместе с контактируемыми находятся в инфекционном госпитале.Сейчас зараженные вместе с контактируемыми находятся в инфекционном госпитале.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По состоянию на 26 марта 2020 года в Приморье зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом. Напомним, что одна женщина вернулась во Владивосток после круизного путешествия по странам Европы и, проявив сознательность, сразу ушла на карантин.

Второй заболевшей оказалась сотрудница банка, которая была в командировке в Мексике. Женщина далеко не сразу изолировалась, поэтому врачам пришлось брать анализы еще у 30 людей, с которыми она успела вступить в контакт. Сегодня стало известно о том, что зараженная коронавирусом дама на протяжении трех дней ходила на работу.

- В тесном контакте с заболевшими были члены семьи, а также сотрудники банка. Все они изолированы и находятся под медицинским наблюдением, - рассказывает Светлана Морозова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. - Результаты анализов у всех контактирующих отрицательные. Контакты второго круга сейчас устанавливаются. Это те, кто находились на воздушном судне.

Отмечается, что к поиску контактных лиц подключены также сотрудники полиции. Кстати, состояние здоровья зараженных коронавирусом остается удовлетворительным. Температура их тела уже в норме, но от изоляции это их никак не избавляет.

Напомним, что в Приморском крае введен режим повышенной готовности. Губернатор региона настоятельно рекомендует людям старшего поколения не выходить из дома и самоизолироваться. Вместе с тем, в крае утвердили ряд запретов, рекомендаций и ограничений. В частности власти наложили вето на массовые мероприятия, на которых собираются больше 50 человек, закрыли бассейны и театры. Под вопросом работа кинотеатров и торговых центров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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