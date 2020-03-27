2020-03-27T04:02:18+03:00
Общество

Кина не будет! «Океан», «Уссури», «Иллюзион» и «Черемушки» из-за коронавируса закрыли показ фильмов во Владивостоке

Кинотеатры приостановили работу с сегодняшнего дня
Кристина ГРИН
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Руководство сети кинотеатров надеется на понимание гостей.Руководство сети кинотеатров надеется на понимание гостей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сеть кинотеатров «Иллюзион» объявила о том, что с сегодняшнего дня приостанавливает показ коммерческих фильмов. Информация размещена на официальном сайте организации. Поводом для таких ограничений стало постановление губернатора Приморского края от 25 марта. В итоге на нерабочую неделю «кина не будет» в «Океане», «Уссури», «Иллюзионе» и «Черемушках».

- Да, мы действительно, с сегодняшнего дня приостанавливаем свою работу, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» администратор сети кинотеатров «Иллюзион». – У нас на сайте также размещена информация о том, что все деньги, которые были заранее потрачены на покупку билетов на этот период времени, будут возвращены автоматически.

Руководство сети надеется на понимание со стороны гостей и обращает внимание на то, что безопасность зрителей для них приоритет.

Напомним, что 25 марта Олег Кожемяко, губернатор Приморья, внес изменения в постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции». Так глава региона приостановил еще работу музеев, театров, кинотеатров, ночных клубов и детских игровых комнат.

По состоянию на 27 марта 2020 года в Приморье зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Одна из заболевших была в круизном путешествии по странам Европы. По приезду во Владивосток, проявив сознательность, сразу ушла на карантин. Вторая дальневосточница – сотрудник банка, которая была в командировке в Мексике. Женщина еще три дня после прибытия ходила на работу и контактировала с людьми.

Сейчас зараженные и контакты первого круга находятся в инфекционном госпитале под присмотром врачей. По данным Роспотребнадзора, новых случаев выявления не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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