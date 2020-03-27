Во Владивостоке завершается массовое тестирование на коронавирус

По распоряжению министерства здравоохранения Приморья в поликлиниках Владивостока завершается массовый прием анализов на коронавирусную инфекцию. В пятницу и субботу желающие еще смогут пройти бесплатное обследование в некоторых больницах. Далее тесты будут проводиться только тем, кто находится на карантине.

Корреспондент «Комсомолки» тоже решил проверить свое здоровье, для чего отправился в филиал КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» на Некрасовской. Как оказалось, прием бесплатных анализов во всей сети больницы с 27 марта завершился. Работники регистратуры рассказали, что получили соответствующее распоряжение от регионального миндздрава.

К слову, людей в поликлинике немного, тех, кто в масках, можно пересчитать по пальцам. Бахил на входе не оказалось, зато стоит литровая емкость с антисептиком.

Бахил не оказалось, зато в холле поставили антисептикФото: Милана СОКОЛ

Согласно объявлениям, развешанным в поликлинике, теперь анализы будут принимать у пациентов, которые находятся на карантине. Причем забор будет производиться на 10-ый день домашней изоляции.

В большинстве поликлиник прием анализов завершился с 27 мартаФото: Милана СОКОЛ

– Обследование на дому проводится только определенным группам населения. Это те, кто прибыл из других стран и находится на карантине, либо список их контактных лиц, –рассказали более подробно специалисты ведомства.

На данный момент обследование можно пройти в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6». Как рассказали сотрудники медицинского учреждения, анализы принимаются на Борисенко, 29, и Калинина, 78. В пятницу забор продолжится до 20:00, в субботу с 09:00 до 15:00.

Малышей можно проверить в КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №3» на Анны Щетиноной, 38. В регистратуре объяснили, что обследование проводится последние два дня – субботу и понедельник с 09:00 до 11:00.

Завтра анализы у детей принимают и в ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2». Тест, по словам специалистов ведомства, еще можно сдать в филиале на Окатовой, 16, в субботу с 09:00 до 11:00. В остальных поликлиниках анализы уже не принимают.

Забор анализов завершен. Фото: vladpol-9ru

Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморья, тактика обследования действительно поменялась. В ближайшее время крайздрав выступит с официальным заявлением.

На данный момент в Приморье официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом. Специалисты каждый день мониторят ситуацию, по данным Роспотребнадзора, на 27 марта, новых случаев заражения в регионе не выявлено. В крае обследовано больше 5500 местных жителей. Больше 500 человек сдали тесты по собственной инициативе.

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