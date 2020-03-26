В Приморье могут закрыть бесплатное тестирование на коронавирус

19 марта власти Приморья заявили о том, что любой желающий сможет абсолютно бесплатно сдать анализы и узнать, болен ли он коронавирусом. Это касалось тех, кто не был за границей в период эпидемии, а также тех, у кого нет никаких симптомов. В итоге, по информации регионального Роспотребнадзора, за неделю на COVID-19 обследовано больше 5,5 тысяч жителей Приморья, часть из них - это те, кто добровольно захотел пройти экспресс-тестирование.

26 марта на брифинге, который был посвящен эпидемиологической ситуации в регионе, стало известно о том, что бесплатный сбор анализов для всех желающих планируют закрыть.

- На сегодняшний день вопрос о прекращении работы бесплатных экспресс-тестов еще открытый. На самом деле, тестирование всех желающих на коронавирусную инфекцию не имеет результативности, поскольку человек приходит, сдает анализы и уходит, - рассказывает Анна Симакова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморского края. - Для того, чтобы выявить людей, у которых есть коронавирус, мы все-таки должны учитывать то, что человек прибыл из зарубежной поездки и контактировал с зараженным. Только в таком случае тестирование будет иметь смысл. Введение тестирования было направлено на снижение паники населения. Это, скорее, можно назвать психологическим ходом.

По словам главного инфекциониста края, бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих сильно загружает лабораторию, которая, по факту, должна заниматься зараженными и их контактами.

Напомним, что в Приморье официально подтверждено 2 случая заражения коронавирусом. Обе женщины сейчас находятся в инфекционном госпитале, который базируется в краевой клинической больнице № 2. Там же под наблюдением врачей еще и те, с кем заболевшие находились в контакте.

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