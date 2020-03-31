Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 31 марта 2020 года: еще у двух заболевших диагноз подтвердился после поездки в Европу

Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 31 марта 2020 года выросло до 4. О двух новых случаях заболевания стало известно во вторник. Приморцев уже госпитализировали в инфекционный госпиталь, который развернулся на базе краевой клинической больницы №2. Специалисты нашли и тех, с кем заболевшие контактировали. К счастью, зараженные находились на самоизоляции, поэтому на карантин поместили небольшой круг людей из числа их родственников.

В одном случае положительный результат на коронавирус из Новосибирска получил житель Артема, который по возрасту находится в группе риска – ему 60 лет. Он вместе с супругой путешествовал на круизе по странам Европы. По прибытию домой, инфекция выявилась у его жены. Ее госпитализировали еще на прошлой неделе. Теперь на карантин поместили и мужа.

Во втором случае речь идет о 44-летней жительнице Михайловского района. Она прилетела во Владивосток также после заграничной поездки, в которой была остановка и в Италии.

- В настоящее время на территории Приморского края зарегистрировано всего 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все случаи завезены из-за рубежа. Заболевшие посещали страны Европы, один пациент был в Мексике. Все они по прибытию в Приморье соблюдали режим самоизоляции на дому,- рассказывает Светлана Морозова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Заболевания были выявлены на начальных стадиях в первые дни их нахождения в регионе. Пациенты, а также лица, которые находились в тесном контакте с ним, находятся на лечении. Состояние заболевших - стабильное.

Сейчас специалисты озадачены поиском пассажиров самолета, которые летели вместе с жительницей Михайловского района.

Напомним, что в Приморье было два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Одна женщина прилетела во Владивосток после круизного путешествия по странам Европы и сразу ушла на карантин. Другая – сотрудник банка. После командировки в Мексику, она вернулась в город и еще три дня ходила на работу. Теперь же в госпитале лечатся от коронавируса 4 человека.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. По информации пресс-службы правительства, в крае закрылись торговые центры, кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы. Продолжают работу аптеки, банки, продуктовые сети, представители власти и павильоны, обеспечивающие население товарами первой необходимости.

Однако Приморье уже не прошло экзамен. Далеко не все коммерсанты закрыли свои двери для посетителей. Роспотребнадзор советует горожанам звонить в полицию, если вы знаете о том, что бизнесмены продолжили работать во время эпидемии коронавируса, невзирая на запрет.

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