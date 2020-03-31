Стали известны подробности о новых зараженных коронавирусом в Приморье

31 марта стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом на территории Приморского края. Результаты анализов из Новосибирска прибыли сегодня ночью, до этого приморцы находились под подозрением. Оба заболевших в период эпидемии Covid-19 были за границей. Сейчас они находятся в инфекционном госпитале. На одном этаже с ними - еще двое заболевших, которых привезли на лечение еще на минувшей неделе. На другом этаже находятся те, с кем заразившиеся были в тесном контакте.

В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших. Один из зараженных – житель Артема. Мужчине 60 лет и, несмотря на то, что он находится в группе риска, его состояние оценивают, как стабильное. Он вместе с женой путешествовал на круизе по странам Европы. Сперва вирус выявили у его супруги, она, кстати, сейчас находится в больнице, а спустя несколько дней заболевание подтвердилось и у него.

Во втором случае коронавирус нашли у 44-летней жительницы Михайловского района. Она также прилетела во Владивосток после тура по Европе. Путешествие включало остановку в Италии.

- В настоящее время на территории Приморского края зарегистрировано всего 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все они завезены из-за рубежа. Заболевшие посещали страны Европы, один пациент был в Мексике. Все они после того, как прибыли в Приморье, соблюдали режим самоизоляции на дому,- рассказывает Светлана Морозова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. - Заболевания были выявлены на начальных стадиях в первые дни их нахождения в регионе. Пациенты, а также лица, которые находились в тесном контакте с ними находятся на лечении.

Сейчас специалисты озадачены поиском пассажиров самолета, которые летели вместе с жительницей Михайловского района транзитом через Москву. Всем им также необходимо перейти на режим самоизоляции. Ведь, как показывает пример с заболевшими из Артема, вирус может проявиться не сразу.

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