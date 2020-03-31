Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 31 марта 2020 года: зарегистрированы еще два случая заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 31 марта 2020 года. Как сообщает пресс-служба правительства, в регионе зарегистрировали еще два случая заражения Covid-19. Их уже госпитализировали в инфекционный госпиталь, который базируется в краевой клинической больнице №2. О том, что теперь в крае четверо заболевших, стало известно на селекторном совещании 31 марта.

- На сегодняшний день у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь, – доложила Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края.

На сегодня на карантине в больницах края находятся 39 человек. На самоизоляции под наблюдением врачей – больше 4 тысяч человек.

Напомним, что в Приморье было два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Одна женщина прилетела во Владивосток после круизного путешествия по странам Европы и сразу ушла на карантин. Другая – сотрудник банка. После командировки в Мексику, она вернулась в город и еще три дня ходила на работу. Теперь же в госпитале лечатся от коронавируса 4 человека.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. По информации пресс-службы правительства, в крае закрылись торговые центры, кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы. Продолжают работу аптеки, банки, продуктовые сети, представители власти и павильоны, обеспечивающие население товарами первой необходимости.

Однако Приморье уже не прошло экзамен. Далеко не все коммерсанты закрыли свои двери для посетителей. Роспотребнадзор советует горожанам звонить в полицию, если вы знаете о том, что бизнесмены продолжили работать во время эпидемии коронавируса, невзирая на запрет.

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