Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 22 апреля 2020 года: из-за вспышки болезни закрылись два отделения Тысячекоечной

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 22 апреля 2020 года, самые важные события. Еще вчера в Приморье были зафиксированы 104 случая заболевания: 95 человек находились в инфекционных госпиталях, двое скончались, семеро успешно выздоровели. На момент публикации материала новая цифра заболевших озвучена не была. Однако известно, что она может сильно превысить свою предшественницу. Так, во Владивостокской клинической больнице №2, известной как «Тысячекоечная» закрыли два отделения - хирургическое и урологическое.

У одной из пациенток был диагностирован коронавирус. И это заболевание распространилось среди сотрудников и пациентов. В настоящее время официальные данные подводятся, тесты необходимо проводить несколько раз. Но с подозрением уже госпитализированы 32 человека, - рассказывает заместитель председателя Правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Кроме того, у еще одного владивостокского медика - врача из ЦАОП выявлен коронавирус. Вместе с ним смертельную инфекцию подхватил и онкобольной пациент того же центра. Как сообщают в министерстве здравоохранения края, состояние обоих остается стабильным, но ограничительные меры необходимо было предпринять. Чтобы не подвергать риску пациентов, находящихся в дневном стационаре, в ЦАОП Первомайского района временно перестанут делать химиотерапии. Процедура будет доступна только самым нуждающимся.

Также, по информации в СМИ, коронавирусом мог болеть сотрудник железнодорожной станции. Болезнь протекала у него бессимптомно, но тест оказался положительным. По неподтвержденным данным, 21 апреля всю смену работников железнодорожной станции «Владивосток» отправили на самоизоляцию.

Хорошие новости

Пока количество заболевших все еще подсчитывается, цифра выздоровевших, за последние сутки, известна. Коронавирус победили 4 женщины.

- Две проходили лечение, как контактные, - заражение инфекцией произошло в семье. Еще две пациентки ранее посещали зарубежные страны», - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общее число выздоровевших в Приморье уже 11 человек. На самоизоляции дома под наблюдением врачей находятся более 4 тысяч человек, 300 – в обсерваторах.

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