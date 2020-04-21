2020-04-21T16:32:17+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 22 апреля 2020 года: из-за вспышки болезни закрылись два отделения Тысячекоечной

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 22 апреля 2020 года: множество пациентов и врачей под подозрением, часть госпитализированы
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
Количество выздоровевши - 11 человекКоличество выздоровевши - 11 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 22 апреля 2020 года, самые важные события. Еще вчера в Приморье были зафиксированы 104 случая заболевания: 95 человек находились в инфекционных госпиталях, двое скончались, семеро успешно выздоровели. На момент публикации материала новая цифра заболевших озвучена не была. Однако известно, что она может сильно превысить свою предшественницу. Так, во Владивостокской клинической больнице №2, известной как «Тысячекоечная» закрыли два отделения - хирургическое и урологическое.

У одной из пациенток был диагностирован коронавирус. И это заболевание распространилось среди сотрудников и пациентов. В настоящее время официальные данные подводятся, тесты необходимо проводить несколько раз. Но с подозрением уже госпитализированы 32 человека, - рассказывает заместитель председателя Правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Кроме того, у еще одного владивостокского медика - врача из ЦАОП выявлен коронавирус. Вместе с ним смертельную инфекцию подхватил и онкобольной пациент того же центра. Как сообщают в министерстве здравоохранения края, состояние обоих остается стабильным, но ограничительные меры необходимо было предпринять. Чтобы не подвергать риску пациентов, находящихся в дневном стационаре, в ЦАОП Первомайского района временно перестанут делать химиотерапии. Процедура будет доступна только самым нуждающимся.

Также, по информации в СМИ, коронавирусом мог болеть сотрудник железнодорожной станции. Болезнь протекала у него бессимптомно, но тест оказался положительным. По неподтвержденным данным, 21 апреля всю смену работников железнодорожной станции «Владивосток» отправили на самоизоляцию.

Хорошие новости

Пока количество заболевших все еще подсчитывается, цифра выздоровевших, за последние сутки, известна. Коронавирус победили 4 женщины.

- Две проходили лечение, как контактные, - заражение инфекцией произошло в семье. Еще две пациентки ранее посещали зарубежные страны», - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общее число выздоровевших в Приморье уже 11 человек. На самоизоляции дома под наблюдением врачей находятся более 4 тысяч человек, 300 – в обсерваторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один врач заразился коронавирусом во Владивостоке

В том же медучреждении положительный тест оказался и у онкобольного пациента (подробнее…)

​Количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 21 апреля 2020 года составило 11

Еще четверо жителей края пополнили количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 21 апреля 2020 года (подробнее…)

В Тысячекоечной больнице Владивостока выявили пациентов и врачей с коронавирусом

Два отделения медицинского учреждения закрыли на карантин (подробнее…)

Михайловский район - очаг заражения: пожилая женщина пообщалась с несколькими десятками людей, заразила как минимум шестерых

Часть жителей уже попали в инфекционный госпиталь Уссурийской центральной городской больницы [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой
Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 22 апреля 2020 года: из-за вспышки болезни закрылись два отделения Тысячекоечной
Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 22 апреля 2020 года: множество пациентов и врачей под подозрением, часть госпитализированы
День книг и авторского права 2020: история и традиции всемирного праздника
Учрежденный в конце XX века День книг и авторского права ежегодно проходит весной. Праздник широко отмечают и в России, и во всем мире. Дата, история и традиции этого дня в 2020 году — в нашем материале
Новости 24
Казино Tigre de Cristal под Владивостоком снова приостанавливает свою работу
Власти региона объяснили ночную очередь из скорых перед инфекционкой во Владивостоке
Во Владивостоке новенький кроссовер не выдержал натиск микроавтобуса Mercedes
Одно дерево — один год: «Аллея памяти» из 75 деревьев появилась в Покровском парке Владивостока
Опубликованы архивные данные протокола медицинского консилиума о первых 7 случаях заражения COVID-19 в Ухане
Каналы громкой связи заработают во Владивостоке 22 апреля
Решил сократить: необычный маневр минивэна удивил приморцев
Странный случай с пешеходом во Владивостоке
Еще один врач заразился коронавирусом во Владивостоке
Покинуть Бали 24 апреля готовятся туристы из Приморья
Укравший цепную пилу житель Владивостока, имеет шансы отправиться на лесоповал
В Находке коронавирус подтвердился у одного человека, еще восемь под подозрением
Пожарные Приморья остановили огонь на 24 гектарах
Это был не розыгрыш: неизвестные люди с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока
3 года жизни может отдать приморец за 0,3 грамма наркотика