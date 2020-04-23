Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 24 апреля 2020 года: медики приняли удар на себя

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 24 апреля 2020 года, самые важные события. На сегодняшний день в Приморье официально значится 185 случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии 23 человека с болезнью справились, двое скончались. В инфекционных госпиталях находится 160 пациентов.

За сутки положительные тесты на коронавирус оказались у семи человек. Среди них - один ребенок, трое - сотрудники скорой помощи Находки (водитель, фельдшер и подсобный рабочий). Как рассказал «КП» источник, водитель лежит с тяжелой формой пневмонии. Всем, кто контактировал с заболевшими, предстоит сдача тестов, в том числе и медицинскому персоналу.

- Бригада скорой помощи Находки выведена на карантин, все направлены в инфекционный госпиталь. Продолжается работа во Владивостокской клинической больнице №2, где отмечен групповой очаг заболевания. Здесь выявлены новые контактные, которые ожидают результатов теста, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Количество выздоровевших за минувшие сутки приятно порадовало. Сначала специалисты рассказали о двух выписанных накануне пациентах - мужчине и женщине, а затем о еще десяти. Повторные тесты у всех дали отрицательный результат.

К слову среди выздоровевших есть и совсем крошка - девочка, которой на момент обнаружения болезни было всего 6,5 месяцев.

Все случаи заболевания в Приморье на 23 апреля 2020 года можно посмотреть на инфографике. На первом месте по заболеваемости стоит Владивосток - 126 инфицированных, далее идет Артем -18 заболевших, третье место занимает Михайловский район - 10 человек. Подробнее смотреть здесь.

Владивосток значительно лидирует по количеству зараженных. Карта: "Яндекс"

В минздраве также отметили такую тенденцию, как рост числа бессимптомных. Немало тех больных, которые отмечали у себя исключительно незначительное повышение температуры, или кашель.

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