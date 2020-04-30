Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 1 мая 2020 года: 403 случая COVID-19, за приморцами будут следить с воздуха

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 1 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 36 приморцев. Как рассказывают представители краевого правительства, основными территориями, в которых регистрируют инфекцию, по-прежнему остаются крупные города: Владивосток, Находка, Артем.

Количество выздоровевших от коронавируса за 24 часа также увеличилось. Из инфекционного госпиталя выписали трех мужчин и одну девушку. Последняя провела в медучреждении 36 дней. Болезнь протекала в легкой форме, поэтому пациентка отказалась от таргетной терапии. Из-за этого вирус больше месяца высеивался в ее мазках.

Статистика: С начала эпидемии в крае зарегистрировано 403 случая коронавирусной инфекции. 40 человек успешно побороли болезнь, трое погибли.

Беглянка сидела дома

Из инфекционного госпиталя на базе «Дальзаводской больницы» на днях сбежала 38-летняя жительница Владивостока. Женщине, вероятно, просто наскучила жизнь в палате - заболевание у нее протекает в легкой форме.

А ведь буквально в день побега, всем пациентам с легким течением больницы разрешили лечиться дома. Для этого нужно было всего лишь подписать несколько документов.

В гости к безответственной даме уже наведались сотрудники полиции. За побег женщине грозит штраф.

Губернатор одобряет поездки на дачу

Власти Приморья в условиях режима самоизоляции разрешают жителям выезжать на дачу. Однако, отдыхая, нужно будет соблюдать несколько правил, самое главное из них - не собираться большими компаниями. Нарушителей планируют вычислять с помощью квадрокоптеров.

Алкоголь не пить

Приморский Роспотребнадзор рассказал о нескольких простых правилах, которые необходимо соблюдать приморцам, для чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Среди перечисленных пунктов есть, пожалуй, самый актуальный для майских праздников: не употреблять алкоголь. По словам экспертов, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19. Об остальных важных советах, можно прочитать здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14