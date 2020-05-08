2020-05-08T06:33:45+03:00
Общество

Супермаркеты Владивостока из-за коронавируса начали фасовать весь товар

Нарушителям грозят штрафы. Власти ужесточили правила торговли в условиях эпидемии, пока прислушались не все [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Фрукты теперь должны быть расфасованыФрукты теперь должны быть расфасованыФото: Юлия АХРИМОВА
Изменить размер текста:

Министерство промышленности и торговли Приморского края ужесточило требования для магазинов, работающих в условиях пандемии. Чтобы снизить рост заболеваемости, региональные власти обязали персонал и посетителей носить маски и соблюдать дистанцию. Нововведением стал запрет на продажу продуктов без упаковки. Фасовка касается нескольких групп товаров. Некоторые торговые сети уже прислушались к распоряжению губернатора Приморья, есть и те, кто игнорирует все требования.

– Зашла в «Тихоокеанский» и удивилась, все упаковывают, суета, – поделилась с «Комсомолкой» жительница Владивостока.

Некоторые супермаркеты ответственно подошли к поручению краевых властей Фото: Юлия АХРИМОВА

Некоторые супермаркеты ответственно подошли к поручению краевых властейФото: Юлия АХРИМОВА

В магазине, который посетила девушка, уже расфасованы овощи и фрукты, а также конфеты. Отметим, из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в торговых точках запрещена продажа без упаковки хлебобулочных изделий, сухофруктов, орехов, кондитерских изделий, фруктов и овощей.

Кондитерские изделия тоже в дополнительной упаковке Фото: Юлия АХРИМОВА

Кондитерские изделия тоже в дополнительной упаковкеФото: Юлия АХРИМОВА

Помимо выкладки товара, краевое правительство распорядилось проводить в супермаркетах и магазинах в течение рабочего дня дезинфекцию и проветривание каждые 2 часа. Нанести специальную разметку и установить стойки с дезинфекторами. Работники торговых точек обязаны сами носить макси и следить за наличием средств индивидуальной защиты у покупателей. Кстати именно к соблюдению масочного режима в некоторых торговых сетях следят с особым пристрастием. Порой доходит до скандалов в супермаркетах, когда нарушителей буквально начинают выгонять из торгового зала. При этом стоит оговориться, что отсутствие маски – действительно нарушение, но оштрафовать или выдворить нерадивого клиента могут лишь представители закона.

Не все посетители соблюдают масочный режим Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Не все посетители соблюдают масочный режимФото: Алексей САМУСЬКОВ

Стоит оговориться, что далеко не все супермаркеты Владивостока успели приспособиться к новым правилам. В некоторых филиалах крупных торговых компаний речи о фасовке пока не идет, а посетители спокойно гуляют без масок.

Правила фасовки соблюдают не во всех торговых точках Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Правила фасовки соблюдают не во всех торговых точкахФото: Алексей САМУСЬКОВ

Представители административных комиссий проводят постоянные рейды по рынкам и магазинам. По информации правительства Приморья, лишь с 1 по 5 мая специалисты проверили больше 3000 объектов торговли. На нарушителей составлены 750 административных протоколов.

– Службе судебных приставов необходимо проконтролировать исполнение решений судов. Деятельность злостных нарушителей в сфере торговли, автосервисов, салонов красоты будет приостановлена, – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Приморье подтверждено 763 случая COVID-19.

ПО ТЕМЕ:

Дезинфекция каждые два часа: в Приморье ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Плановую обработку помещений обязаны делать на всех предприятиях (подробнее...)

Новый запрет в популярном магазине Владивостока яростно обсуждают в сети

Жители спорят о законности действий руководства супермаркета (подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Наконец-то серьезная мера: во Владивостоке в супермаркеты «Реми» перестали пускать без масок

«Беззащитных» покупателей отправляют сразу на кассу (подробнее...)

Правила для торговли в условиях борьбы с вирусом дополнили в Приморье

Условия и для продавцов, и для покупателей становятся все жестче (подробнее...)

Специальная разметка для магазинов в Приморье: что предпринимает бизнес в период самоизоляции

Что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции и нужна ли специальная разметка для магазинов и другие меры в Приморье [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Радиомарафон "Музыка против коронавируса": музыканты Приморья исполнят свои хиты на "удаленке"
Уже сегодня в 19:00 начнется очередной онлайн-концерт в рамках радиомарафона "Музыка против коронавируса". Свои песни исполнят "Марлины", ЛюSEA, SИLA, Ураган, Eva Star и Мария Годунова
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24
МТС запустила в Приморье волонтерский онлайн-проект «Память Победы»
Поэт из Владивостока сравнил работников мэрии с вандалами, недавно испортившими ротонду
Уникальное издание о героях-дальневосточниках выпущено при поддержке Сбербанка
Изготовителю фейка о коронавирусе в Уссурийске не удалось избежать суда по уголовному делу
«Среди больных преимущественно женщины»: еще 36 приморцев получили положительные тесты на COVID-19
Набережная Владивостока подновляет фонари
Поезда и автобусы в Находку и из нее: ограничения транспортного сообщения
Как в 90-ые: во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
Защитные костюмы продолжают поступать через Приморье в ДФО
Сотрудник авиационного завода "Прогресс" заразился коронавирусом
Дюжина скверов во Владивостоке будет облагорожена в 2020 году
АО «Восточный Порт» поздравило ветеранов Находки с 75-летием Великой Победы подарками и денежными выплатами
Приморец добавил себе головной боли, не заплатив вовремя штраф
Еще 260 наших соотечественников сумели добраться из Японии в Россию через аэропорт Владивостока
Несовершеннолетние грабители обчистили две квартиры во Владивостоке
Знаменитый автомобиль "полуторку" восстановили в Приморье ко Дню Победы
Погода в крае ухудшается, сообщает Примгидромет
Находка с сегодняшнего дня закрывается на карантин из-за эпидемии
«Вот это аппарат»: полицейское авто на гусеницах удивило приморцев