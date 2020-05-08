Супермаркеты Владивостока из-за коронавируса начали фасовать весь товар

Министерство промышленности и торговли Приморского края ужесточило требования для магазинов, работающих в условиях пандемии. Чтобы снизить рост заболеваемости, региональные власти обязали персонал и посетителей носить маски и соблюдать дистанцию. Нововведением стал запрет на продажу продуктов без упаковки. Фасовка касается нескольких групп товаров. Некоторые торговые сети уже прислушались к распоряжению губернатора Приморья, есть и те, кто игнорирует все требования.

– Зашла в «Тихоокеанский» и удивилась, все упаковывают, суета, – поделилась с «Комсомолкой» жительница Владивостока.

Некоторые супермаркеты ответственно подошли к поручению краевых властейФото: Юлия АХРИМОВА

В магазине, который посетила девушка, уже расфасованы овощи и фрукты, а также конфеты. Отметим, из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в торговых точках запрещена продажа без упаковки хлебобулочных изделий, сухофруктов, орехов, кондитерских изделий, фруктов и овощей.

Кондитерские изделия тоже в дополнительной упаковкеФото: Юлия АХРИМОВА

Помимо выкладки товара, краевое правительство распорядилось проводить в супермаркетах и магазинах в течение рабочего дня дезинфекцию и проветривание каждые 2 часа. Нанести специальную разметку и установить стойки с дезинфекторами. Работники торговых точек обязаны сами носить макси и следить за наличием средств индивидуальной защиты у покупателей. Кстати именно к соблюдению масочного режима в некоторых торговых сетях следят с особым пристрастием. Порой доходит до скандалов в супермаркетах, когда нарушителей буквально начинают выгонять из торгового зала. При этом стоит оговориться, что отсутствие маски – действительно нарушение, но оштрафовать или выдворить нерадивого клиента могут лишь представители закона.

Не все посетители соблюдают масочный режимФото: Алексей САМУСЬКОВ

Стоит оговориться, что далеко не все супермаркеты Владивостока успели приспособиться к новым правилам. В некоторых филиалах крупных торговых компаний речи о фасовке пока не идет, а посетители спокойно гуляют без масок.

Правила фасовки соблюдают не во всех торговых точкахФото: Алексей САМУСЬКОВ

Представители административных комиссий проводят постоянные рейды по рынкам и магазинам. По информации правительства Приморья, лишь с 1 по 5 мая специалисты проверили больше 3000 объектов торговли. На нарушителей составлены 750 административных протоколов.

– Службе судебных приставов необходимо проконтролировать исполнение решений судов. Деятельность злостных нарушителей в сфере торговли, автосервисов, салонов красоты будет приостановлена, – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Приморье подтверждено 763 случая COVID-19.

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