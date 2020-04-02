2020-04-02T07:15:58+03:00
Общество

Специальная разметка для магазинов в Приморье: что предпринимает бизнес в период самоизоляции

Что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции и нужна ли специальная разметка для магазинов и другие меры в Приморье [фото]
Милана СОКОЛ
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Крупные торговые сети уже применяют разметку в магазинахКрупные торговые сети уже применяют разметку в магазинахФото: Милана СОКОЛ
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С конца марта в Приморском крае официально действует всеобщий режим самоизоляции. Магазины, продукция, которых не входит в список товаров первой необходимости – закрываются или переходят на удаленный режим работы – лишь выдача интернет-заказов. Торговые точки, которые открыты для обслуживания покупателей, стараются обезопасить клиентов. Крупные торговые компании уже ввели специальную разметку для магазинов. Установили предупреждающие таблички и другие профилактические меры борьбы с коронавирусом.

Многие супермаркете уже позаботились о соблюдении мер безопасности. Фото: Юлиана Виноградова

Многие супермаркете уже позаботились о соблюдении мер безопасности. Фото: Юлиана Виноградова

Соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространении опасной инфекции призывает главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Согласно новому постановлению, гражданам необходимо держаться друг от друга на расстоянии не менее 1 метра. Ограничение распространяется не только на магазины или другие места общественного пользования, но и на транспорт.

Даже при выдаче интернет-заказов меры предосторожности лишними не будут Фото: Милана СОКОЛ

Даже при выдаче интернет-заказов меры предосторожности лишними не будутФото: Милана СОКОЛ

Официального постановления в Приморском крае о нанесении специальной разметки и о соблюдении дистанции пока нет. Многие предприниматели, понимая ответственность за здоровье покупателей, уже приняли профилактические меры.

Людей просят соблюдать дистанцию Фото: Милана СОКОЛ

Людей просят соблюдать дистанциюФото: Милана СОКОЛ

В основном в супермаркетах Приморья уже есть социальная разметка. Покупателей призывают соблюдать дистанцию не меньше метра.

Возле касс появилась специальная разметка. Фото: Юлиана Виноградова

Возле касс появилась специальная разметка. Фото: Юлиана Виноградова

Также в торговых сетях появились специальные стойки с антисептиками.

Предприниматели стараются обезопасить покупателей. Фото: Юлиана Виноградова

Предприниматели стараются обезопасить покупателей. Фото: Юлиана Виноградова

Некоторые торговые сети призывают клиентов отказаться от наличных, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.

Еще один способ борьбы с распространением инфекции. Фото: remi_supermarket

Еще один способ борьбы с распространением инфекции. Фото: remi_supermarket

На сегодняшний день в Приморском крае подтвердились 5 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов уже победили опасную болезнь.

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Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Список товаров первой необходимости оказался больше, чем в Москве. Торговые точки с этой продукцией не закроют (подробности..)

ИСТОЧНИК KP.RU

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