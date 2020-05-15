Скандалил - «нашли» COVID: приморскому дальнобойщику, виновному в коллапсе на границе России и Китая, ранее испортили машину

Ужесточение мер профилактики по борьбе с COVID-19 привело к огромным пробкам на российско-китайской границе, следствием которых стала забастовка приморских водителей. Китайская сторона уже не в первый раз вводит ограничения в пунктах пропуска по количеству въезжающих авто. Так, в начале апреля грузоперевозки были полностью приостановлены из-за дальнобойщика, у которого в Поднебесной был обнаружен коронавирус, правда, в России анализ переделали, и он оказался отрицательным.

На днях ситуация повторилась - снова китайцы нашли коронавирус у дальнобойщика, после чего власти КНР решили запускать всего по 10 фур в сутки. Благодаря вмешательству правительства Приморья, грузопоток удалось увеличить до 20 машин в каждую сторону в сутки. Однако этого мало, уверены местные дальнобойщики, ведь в очереди на границе стоят сотни фур. Перевозчики рассказали свою версию происходящего.

Бывают же совпадения

Повторная вспышка коронавируса в приграничных с Приморьем провинциях Китая наложила отпечаток на организацию грузоперевозок. На протяжении прошлых недель приморские дальнобойщики худо-бедно, но работали. Через погранпереход Пограничный - Суйфэньхэ проходило в среднем по 30 авто в сутки. Однако пропускная способность резко упала после того, как у одного из перевозчиков обнаружился COVID-19.

Дело в том, что с недавних пор российским водителям разрешено пересекать границу после дезинфекции и целого ряда проверок, но запрещается оставаться в Китае с ночевкой. Единственная гостиница для них закрыта на карантин, новую пока не нашли. Дальнобойщики останавливаются на определенной стоянке, снимают прицеп, а дальше груз забирают китайцы на своих тягачах. Как уверяют русские водители, машины у всех разные, прицепиться получается не сразу, часто бывают поломки, из-за которых возникают споры на китайской стороне. При этом в Россию приходится в основном возвращаться порожняком, ведь за короткий промежуток времени разгрузиться и забрать товар в другом месте мало кто успевает.

– Ребята приезжали из Китая с порванными колесами, с оторванными на прицепе «лапами» и другими поломками. Совсем недавно нашему коллеге при выгрузке порвали тент на будке под овощи, видимо как-то неудачно зацепились. Естественно, он стал возмущаться, объясняя, что машина не его и что он всего лишь наемный рабочий. А ведь руководство явно не порадуется порче. В общем, начал доказывать свою правоту. Не буду ничего утверждать, но, по стечению обстоятельств, именно у него после конфликта и «обнаружился» коронавирус, – поделился с «Комсомолкой» один из дальнобойщиков.

По словам коллег мужчины, еще вчера с утра он был в Пограничном, общался со многими, в том числе с пограничниками. После его спешно отвезли в инфекционный госпиталь в Уссурийске. У подозреваемого взяли повторный тест.

– Сегодня звонил, говорит коронавирус официально не подтвердился, результат отрицательный, – отметил знакомый водителя.

Узкое горлышко

По словам заместителя председателя краевого правительства Константина Шестакова, чтобы не было разногласий, власти договорились с Роспотребнадзором об обязательном тестировании всех водителей перед пересечением границы.

Тем временем правительство Приморья старается возобновить грузоперевозки в полном объеме. Продолжаются переговоры с китайской стороной.

До ввода ограничений пропускная способность МАПП Пограничный составляла 100 транспортных средств (50 – из РФ, 50 – из КНР). Из-за продолжения забастовки, важные потоки товаров, включая маски, овощи и фрукты из Поднебесной, а также морепродукты и древесина в обратном направлении – сейчас попросту приостановлены. В трех пунктах пропуска скопилось около 500 фур.

Российские перевозчики терпят колоссальные убытки, товар портится, зарплаты нет, а сами водители буквально живут в машинах на границе. «КП-Владивосток» следит за развитием событий.

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