2020-05-26T19:10:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 27 мая 2020 года: долгожданная отмена ограничений

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 27 мая 2020 года: режим смягчен, но жители продолжают умирать от COVID-19
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморья смягчили режим самоизоляцииВ Приморья смягчили режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 27 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще два пациента - женщина 65 лет и мужчина 68 лет. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме, и на ее фоне обострились серьезные сердечно-сосудистые заболевания.

При этом есть и хорошие вести - 26 мая впервые с момента эпидемии в крае число заболевших за 24 часа оказалось ниже числа выздоровевших. Причем не на пару человек, а вдвое. Так положительные тесты получили 40 человек, а контрольные отрицательные анализы (после медикаментозного лечения) пришли 89 людям.

Всего с начала эпидемии в Приморье было зафиксировано 1735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 706 приморцев выздоровели, 17 погибли.

Ветер свободы

Главной новостью прошедших суток стало смягчение карантинного режима в Приморье. Со вчерашнего дня, 26 мая, в регионе начали поэтапно снимать ограничения. После административных проверок смогут открыться непродовольственные предприятия и различные организации.

- Возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного уличного входа и предельным количеством посетителей – один человек на четыре квадратных метра. Также возможны занятия физкультуры и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров, – рассказала Татьяна Детковская, главный санитарный врач края.

Кроме того, гражданам официально также разрешили заниматься на улице физкультурой. Но! Делать это можно либо одному, либо вдвоем на приличном расстоянии - не менее пяти метров.

Переход к первому этапу стал возможен благодаря так называемому «коэффициенту заболеваемости». По этому эпидемиологическому показателю можно делать вывод - готов тот или иной регион к снятию ограничений или нет. Приморье, судя по данным от краевого Роспотребнадзора, готово было.

- Коэффициент распространения инфекции на протяжении семи дней в регионе не превышает единицы. Среднее количество тестируемых за сутки составляет 99-105 человек на 100 тысяч населения при нормативном показателе от 70 человек, свободный коечный фонд – от 68 до 76%, – доложила Татьяна Детковская.

Стоит отметить, что послабление ограничений коснулось все муниципалитеты края, кроме Находкинского городского округа. Там сейчас самая трудная ситуация - четверть всех заболевших коронавирусом пришлась именно на этот город.

Прочитать подробнее о снятии ограничений можно здесь.

Стоит отметить, что в любом случае одномоментно с сегодняшнего дня все предприятия не откроются, поскольку все будет решаться в индивидуальном порядке и в зависимости от результатов проверок.

- Первый этап послаблений - это наша общая заслуга. Мы смогли благодаря ответственному отношению к выполнению санитарных норм снизить темпы прироста заболевших. И сейчас наша задача сохранить эти показатели и улучшить их, чтобы в итоге снять все ограничения, - рассказал Олег Кожемяко.

Глава региона выложил в своем официальном инстаграм-аккаунте эмоциональный пост, касающийся снижения ограничений.

Совершенно потрясающая история

А тем временем, пока кто-то из жителей системно нарушает режим самоизоляции, некоторые приморцы, наоборот, излишне переусердствуют с безопасностью. Так, Алексей - житель поселка Кавалеро, упаковал вещи, взял троих детей и дружной компанией отправился жить в лес. Таким образом мужчина хотел оградить себя и свою семью от коронавируса. Вот только школьных учителей он об этом не проинформировал. Поэтому когда старший ребенок не появился на итоговом собеседовании в 9 класс, преподаватели забили тревогу. Была развернута масштабная поисковая операция. Чем она закончилась, и где теперь находится семья, прочитать можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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