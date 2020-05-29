Главные новости Приморья за 29 мая: самоизоляцию продлили, киты приплыли, а лже-губернаторов вывели на чистую воду

Главные новости Владивостока и Приморского края за 29 мая 2020 года: режим продлили, косатки приплыли, у экс-чиновника отобрали особняк, а клещи становятся опаснее. Экономим ваше время и коротко рассказываем о самом важном. Заинтересовались и хотите подробности? Кликните по ссылке.

Режим затянулся

В Приморском крае продлен режим повышенной готовности до 15 июня. Это означает, что еще как минимум две недели продолжат действовать ранее введенные ограничения. Сейчас в крае ввиду существующих запретов нельзя проводить всевозможные досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иных аналогичные мероприятия, в которых допускается очное присутствие людей. Только в режиме онлайн можно устраивать что-то подобное при условии соблюдения режима самоизоляции (подробнее...).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782030" frameborder="0"></iframe> Режим повышенной готовности в Приморье продлён до 15 июня.

Летальный коронавирус

Врачи сообщили еще об одной жертве COVID-19 в регионе - мужчина 1972 года рождения. Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Приморье по состоянию на 29 мая составляет 18 человек (подробнее…).

Отобрали шикарный особняк

Бывшего руководителя департамента лесного хозяйства Приморского края Владимира Иванова ровно год назад осудили за взятку в 550 тысяч долларов США. Тогда Иванова приговорили к 4 годам колонии и взяли под стражу прямо в зале суда. Но на это для него ничего не закончилось. Прокуратура сообщила о взыскании в доход государства трехэтажного особняка и земельного участка, принадлежащих Владимиру Иванову. Все это богатство оценивается свыше 10 млн рублей. Чиновник зарегистрировал его, кстати, на родственников жены, но подтвердить законность дохода не смог (подробнее…).

И.о. главы департамента лесного хозяйства края в 2016 году Владимир Иванов. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Косатки шокировали рыбаков

Неожиданная встреча со стаей косаток у берегов Владивостока привела в восторг очевидцев, которые оказались в непосредственной близости с морскими млекопитающими. Как уверяют авторы ролика, видео снято на Русском острове, по словам мужчин, к катеру подплыли сразу четыре особи (подробнее…).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781899" frameborder="0"></iframe> Очевидцы запечатлели косаток в акватории Владивостока.Видео: dpskontrol_125rus

Конфликт с ветераном

Мировой суд Приморья наказал водителя автобуса, порвавшего удостоверение 94-летнего ветерана ВОВ из-за 20 рублей. История произошла несколько месяцев назад. Был суд, в феврале 2020 года водителя признали виновным и назначили наказание – штраф в размере 100 тысяч рублей. Он не признал своей вины, но вот Мировой суд в Уссурийске согласился с приговором и оставил его в прежнем виде. И вот уже это решение вступило в законную силу (подробнее…).

Ветеран Александр Николаевич Мицкий. Фото: Пенсионный фонд России

На 22% агрессивнее

В Приморье продолжает расти активность клещей. Она зафиксирована уже на территории 30 муниципальных образований. По данным регионального управления Роспотребнадзора, почти на 500 человек укушено клещами больше, чем за такой же период прошлого года. В медицинские организации края после присасывания мелких кровососущих обратились 2 732 человека, из них 835 — это дети до 17 лет. Нынешняя активность клещей выше прошлогодней на 22,3% (подробнее…).

Фейковый губернатор

За последние две недели в социальных сетях было выявлено шесть фэйковых аккаунтов губернатора Приморья. Все они заблокированы администрацией социальных сетей. Боты оставляли комментарии в формате: «Мне всё равно на ваше мнение», «Не пишите, мне всё равно». Один фэйковый аккаунт был в формате фан-группы губернатора края, который оставлял комментарии в основном в виде смайлов-«сердечек» (подробнее…).

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