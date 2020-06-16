В Приморье продлили арест браконьеру из КНДР, обвиняемому в дерзком нападении на российских пограничников

Находкинский городской суд продлил срок содержания гражданина КНДР, который был одним из участников массового нападения на российских пограничников в Японском море. Тогда было возбуждено три уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». А в мае этого года Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении трех браконьеров и направила дела в приморский суд.

- В понедельник, 15 июня, началось рассмотрение одного уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина КНДР. В результате было принято решение продлить срок ареста подсудимому, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» помощник представителя Фемиды Находкинского городского суда. – Продление ареста составило 4 месяца. Само заседание перенесли на июль.

Напомним, что в сентябре 2019 года в районе банки Кита-Ямато в Японском море северокорейские матросы напали на российских пограничников. Стычка произошли, когда сотрудники ведомства пытались задержать браконьеров, которые осуществляли незаконные промысел на территории Приморского края. В этот момент россияне столкнулись с вооруженным сопротивлением.

- По версии следствия, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе патрулирования в Японском море обнаружили рыболовное судно под флагом иностранного государства при незаконной добыче кальмара, - говорится на сайте Генпрокуратуры РФ. - Пограничники приняли меры к задержанию судов, в свою очередь 18 иностранных моряков вооружились подручными предметами и напали на 11 пограничников, высадившихся на судно. Трое рыбаков в ходе нападения нанесли военнослужащим удары палками, опасные для жизни и здоровья.

В итоге в отдельное производство было выделено три уголовных дела, которые были возбуждены в отношении эти трех рыбаков. Как сообщает федеральное надзорное ведомство, расследование уголовного дела о противоправных действиях со стороны остальных иностранных граждан в составе группы, продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732863" frameborder="0"></iframe> Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

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