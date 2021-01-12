Последствия снегопада во Владивостоке 12 января 2021 года поразили приморцев. Все начиналось, как небольшой снегопад, а превратилось в очередной апокалипсис и \\"день жестянщика\\". Предварительные прогнозы синоптиков говорили лишь о небольших осадках, но в последний момент все поменялось, а Приморье накрыл мощный циклон.- Повышение температуры связано с прохождением у поверхности земли слаборазвитых циклонов и атмосферных фронтов, которые, в свою очередь, будут сопровождаться небольшим, кое-где умеренным снегом в период 12 -13 января, - докладывал 9 января глава «Примгидромета» Борис Кубай.11 января 2021 года пресс-служба Примгидромета сообщала, что циклон пройдет над акваторией Японского моря и вызовет местами в южной половине снег. На деле же снегопад в дальневосточной столице начался ночью, прервался на несколько часов, а потом с 8 утра ударил по Владивостоку с новой силой, из-за чего и появились автомобильные аварии на дорогах.Первые жертвы снегопадаПервое по-настоящему массовое столкновение машин 12 января случилось перед поворотом на Угольную. Дорогу на скользком участке не поделили сразу 6 машин.– Трасса очень скользкая, машину сносит, еле вырулил, – поделился с «Комсомолкой» очевидец.Ранним утром на скользком участке дороги вначале столкнулись 3 машины. Чуть позже к числу подбитых авто присоединилось еще 3 транспортных средства. Разбитые машины заняли внушительную часть дороги, поэтому на аварийном участке в считанные минуты образовался затор.Кроме того, сразу две массовые аварии произошли перед низководным мостом в ночь на 12 января. Причина ДТП все та же – выпавший снег.В одном из ДТП пострадали автовоз, «Хонда Фит» и «Мерседес». Причем последний, как пишут, «посреди дороги встал, раком всю трассу поставил». Движение здесь действительно замедленное.День жестянщикаМассовые аварии из-за выпавшего снега в считанные минуты осложнили движение во Владивостоке и его окрестностях. Настоящий коллапс наблюдался при движении из Артема, а также в районе аэропорта, где, как уверяли очевидцы, аварии происходили буквально через каждые 10 метров.Особенно скользко в районе «Доброфлота». Естественно, что при таких обстоятельствах трасса оказалась скована многокилометровой пробкой.При движении с Зари на Варяг из-за ДТП на Лесной Nissan Vanette оказался в кювете.Недалеко от «Фетисов Арены» движение на аварийном участке в направлении выезда из города оказалось затруднено.Из-за гололеда во Владивостоке ограничен проезд для большегрузов по трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Движение по самой крутой дороге Владивостока по улице Капитана Шефнера также закрыли.Самым многочисленным стало столкновение в районе 6 километра автодороги в аэропорт. В массовом ДТП пострадали сразу 11 машин.По версии полицейских, авария могла произойти из-за несоблюдения водителями безопасной скорости, которую необходимо выбрать в условиях плохой видимости и снегопада. Инспекторам еще предстоит разобраться во всех подробностях столкновения.Что будет дальше?Оказывается, Владивосток на этой неделе накроет еще два циклона. Уже в среду, 13 января, к краю подойдет еще один циклонический вихрь, он принесет потепление и осадки в виде снега. В четверг осадки прекратятся, а в пятницу, 15 января, столицу Приморья вновь накроет циклон, третий по счету за неделю. Он будет смещаться над центральной частью моря и вызовет снег в южной половине края.