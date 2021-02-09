Видео возвращения директора Светланы Соколовой в родную 28-ую школу после скандала с увольнением во Владивостоке

После скандала с увольнением Светлана Викторовна продолжила заниматься любимым делом в школе. Фото: Центр образования № 28 города Владивостока.

Возвращение Светланы Соколовой в родную 28-ую школу стало настоящим праздничным событием не только для самого образовательного учреждения, но и для всего Владивостока. Удивительная история одного из лучших директоров школ, чью должность удалось отстоять, после череды увольнений.

Напомним, что в первый раз ее уволили в прошлом году. Тогда администрация заметила, что в 28-ой школе с 2009 года трудится хозработником муж Светланы Викторовны. Как только стало известно о том, что супруг ставит под вопрос «директорство» жены, тот уволился, написав заявление по собственному желанию. Только такое волевое решение все равно не спасло Светлану Соколову. Она лишилась места. На защиту любимого руководителя встали коллеги, ученики, выпускники – все как один заявили, что всем успехам школа обязана именно Светлане Викторовне. В итоге после того, как поднялась шумиха, на следующий день после увольнения с директором подписывают срочный договор на 1 год с испытательным сроком – 6 месяцев.

Светлана Викторовна подала в суд, чтобы восстановиться в должности на прежних условиях. Первый суд она, кстати, выиграла, но вот мэрия это решение обжаловала. А во второй раз суд встал на сторону администрации и уволил Светлану Соколову.

Тут педсостав обратился за помощью к СМИ, чтобы предать огласке случившееся. Метод оказался действенным. Пытались даже подключить к разбирательству мэра города. Но на помощь отчаявшейся школе пришел губернатор Приморья. Он лично прибыл в образовательное учреждение и побеседовал со всеми теми, кто так отчаянно отстаивает Светлану Соколову. В итоге Олег Кожемяко потребовал вернуть директора на прежнее место на прежних условиях.

И вот, 8 января был первый рабочий день Светланы Викторовны после восстановления. Для любимого директора учителя и ученики организовали настоящий праздник. Шары, цветы, плакаты и аплодисменты – встречали руководителя «живым коридором». Увиденное так растрогало Светлану Соколову, что она не смогла сдержать слез.

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