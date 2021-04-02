«Ничего не ел и прятался от людей»: приморец, погубивший на Тавричанке семью с тремя детьми, спустя 20 дней умер от переохлаждения

Алексей морил себя голодом и прятался от людей в 600 метрах от места трагедии. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

8 марта – день, который для большинства из нас ассоциируется с праздником, но только не для Дунаевых. Их этот день лишил сразу пятерых членов семьи. Алексея, которого, как покажет время, все похоронили раньше времени; его супругу и троих детей: 13-летнего Александра, 8-летнюю Ангелину и 14-летнюю Валерию.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Алексей Дунаев с детства любил рыбалку. Вместе с братом Евгением они провели ни один час с удочками, наблюдая за поплавком. Разумеется, вслед за отцами к такому виду отдыха прикипели и дети. Александр и Ангелина часто ездили на рыбалку вместе с папой. Ребята были очень дружны с двоюродной сестрой Валерией, дочерью Евгения. Поэтому выезжали на природу дети часто вместе либо с Евгением, либо с Алексеем. Семьи были очень близки - бабушка с дедушкой не могли нарадоваться таким внукам. Но всему этому пришел конец.

На календаре 8 марта 2021 года. Алексей решил вместе с семьей поехать на рыбалку, отдохнуть на свежем воздухе и провести время с родными. Племянница Валерия тоже захотела поехать с братом и сестрой, поэтому позвонила папе и попросила отпустить ее с дядей. Разумеется, отпустил – с братом же будет, значит в безопасности.

Алексей решил сократить путь и поехал по льду. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В понедельник они выехали из Уссурийска в район Тавричанки. В начале шестого Евгений звонил дочери, чтобы узнать, все ли в порядке. Девочка ответила на входящий и сказала папе, что они уже собираются выезжать обратно домой. Спустя несколько часов Евгений снова попытался связаться с кем-то из членов семьи, но все абоненты уже были недоступны. Тогда Евгений начал трубить по соцсетям, вдруг кто,что видел или знает. После бессонной ночи ожидания и полного неведения Евгений пошел и написал заявление в полицию о пропаже 5 членов семьи.

На утро в сети появится информации о том, что в районе Тавричанки под лед ушел автомобиль с пятью людьми. Очевидцы даже сообщали о том, что на берегу нашли тело женщины. Позже станет ясно, это супруга Алексея.

Чтобы найти тела затонувших членов семьи, на место выезжали следователи, спасатели и полицейские. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

«ОНИ ВСЕ ПЫТАЛИСЬ СПАСТИСЬ»

9 марта на место происшествия выезжали следователи, спасатели и прокуратура. Предстояла колоссальная работа. Несмотря на то, что общественность уже успела похоронить всех пятерых, сам Евгений надеялся на то, что кому-то все же удалось спастись, ведь невестку нашли на берегу, значит - был шанс выйти из машины. Все надежды рухнули уже вечером того же дня, когда со дна реки водолазы вытащили тела троих детей.

9 марта из машины вытащили тела трех детей. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

- Машина ушла под воду и находилась на глубине трех метров. Мальчика мы нашли подо льдом, он смог выбраться из машины, но утонул. Старшей девочке практически удалось добраться с заднего сидения на переднее, на заднем был только самый младший ребенок, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Рудольф Демин, начальник краевого поисково-спасательного отряда. – Открыто было только водительское окно. Все это дает нам основание полагать, что все пытались выбраться. Пытался ли кто-то вытащить из машины детей – неизвестно. Но такая вероятность есть. Но чаще всего, как говорит опыт, а я работаю уже больше 20 лет, человек инстинктивно спасает себя. Думать в таких ситуациях о других – прерогатива героев.

Никому из детей не удалось выжить. Фото: личная страница погибшей Леры.

В итоге Евгения вызвали опознавать четыре тела: тело невестки, тело двух племянников и тело единственной дочери. Тогда же все решили, что труп Алексея унесло течением. У большинства не было сомнений, что он тоже погиб в трагедии. Но были среди горожан и те, кто заявил – Алексей выбрался из машины. Пока Евгений хоронил детей и невестку, спасатели продолжали проводить поиски на месте ЧП.

УМЕР ЗА ДЕНЬ ДО ОБНАРУЖЕНИЯ

29 марта рядом с местом трагедии около рыбачьего настила рыбаки нашли тело мужчины. Это был Алексей. И, внимание, смерть наступила за сутки до обнаружения – 28 марта. К такому результату пришли эксперты и сделали свое заключение. Алексей умер от переохлаждения.

Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- По предварительным данным водитель автомобиля, решил сократить путь и выехал на лед. Машина ушла под воду вместе с пассажирами. В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся и другие необходимые следственные действия, - сообщила Аврора Римская, полковник юстиции, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Расследование уголовного дела продолжается. Есть еще масса вопросов, ответы на которые смогут обнародовать лишь по результатам разбирательства.

САМОБИЧЕВАНИЕ ИЛИ САМОКАЗНЬ

От новости об обнаружении Алексея многих прошибло холодным потом. В головах повис немой вопрос – что же он делал 20 дней? Почему не вышел к людям? Очевидно, что залезть в голову к Алексею не сможет никто, да и он сам уже ничего не скажет. Однако от подробностей этой трагедии, которые нам удалось раздобыть, мурашки по всему телу.

- Рыбацкий настил находится в 600 метрах от места ЧП – на противоположном берегу. В этом настиле рыбаки оставили вещи, спички, поэтому Алексей смог развести небольшой костер. Результаты вскрытия показали, что он ничего не ел все это время, только пил теплую воду, чтобы согреться, - рассказывает источник «КП-Владивосток». – Могу сказать, что спасатели осматривали всю эту местность, включая это самое строение, но Алексея там не было. Он скрывался от людей. Прятался в камышах, там довольно высокая трава, с этим не было проблем.

Этот тот самый рыбацкий настил. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Картина проявляется крайне жуткая. После того, как Алексей потерял всех родных: жену, детей и племянницу, он обосновался в этом настиле – напротив того злосчастного места, которое забрало его семью, морил себя голодом и поддерживал свою жизнедеятельность лишь горячей водой. Известно, что сперва он потерял сознание от истощения. А лишь потом умер от переохлаждения. Как сообщил «Комсомолке» эксперт, скорее всего в обморок он упал в тот же день 28 марта.

О чем он думал, какими мыслями терзал себя ежедневно на протяжении почти 3 недель – мы не узнаем. По мнению приморцев, такое поведение больше похоже на самобичевание и самоказнь. Но то, что за все это время он не пытался обратиться за помощью к людям или вернуться домой – факт.

Трагедия, которая еще не скоро забудется жителями региона. Мы не беремся кого-то осуждать или выдвигать обвинения на счет виновности в случившейся драме. Евгению после всего пережитого предстояло снова опознать тело единственного брата. Хочется лишь в очередной раз принести соболезнования Дунаевым, в частности Евгению и его родителям.

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