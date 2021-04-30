«Изменял и издевался»: Мать, убившая мужа и детей во Владивостоке, оставила записку на месте расправы

Женщину подозревают в тройном убийстве. Фото: личная страничка Екатерины в сети.

«КП» продолжает разбираться в подробностях страшной семейной драмы во Владивостоке, во время которой погиб мужчина и двое его детей. Главной подозреваемой в расправе над близкими стала его жена. Напомним, 37-летнюю жительницу приморской столицы задержали в кинотеатре, после того, как в квартире нашли двух изрезанных малышей и убитого главу семейства. Третий, 5-летний сынишка пары уцелел, так как находился в садике.

По словам знакомых, с рождением тройни в семье начался разлад, а в последнее время Екатерина вела себя крайне нервно, а иногда даже неадекватно. Как отмечает личный источник редакции, подозреваемая оставила записку, в которой подробно изложила все семейные проблемы, заверив, что муж ее ни во что не ставил, изменял и издевался.

Два сыночка и лапушка дочка

Тройняшки родились в 2016 году. Вот только беззаботной жизнь семьи с появлением долгожданных детей не назовешь. Разлады у супругов бывали и раньше, но с появлением чад обстановка стала накаляться. По словам соседей, у двоих малышей было отставание в развитии. Екатерина старалась всесторонне развивать детей, уделяла им время, учила с малышами буквы, словом, делала все, чтобы ребятишки не отставали от сверстников. Но воспитание тройни, да еще и с особенностями, явно давалась матери с большим трудом.

Соседи уверяют, что у малышей были особенности в развитии. Фото: личная страничка женщины в сети.

Что думают соседи

Жители дома №43а по улице Толстого до сих пор не могут оправиться от случившегося. Как это порой бывает, соседи невольно становились свидетелями семейных ссор, но особого внимания распрям не придавали. В последнее время за Екатериной наблюдалась излишняя обеспокоенность, а порой и самая настоящая нервозность.

– Она была на взводе, прям очень нервная, – рассказала по телефону одна из жительниц дома.

Еще несколько жителей многоэтажки на Толстого отметили, что не редко слышали ругань из квартиры, а знакомые заявили, что глава семейства иногда забирал малышей и отвозил к своим родителям в Фокино, то ли после ссор, то ли из-за состояния жены, которая могла находиться на грани нервного срыва.

Трагедия разыгралась в квартире на втором этаже. Фото: Милана СОКОЛ

Женщину проверят психиатры

Сейчас записка изъята, как вещественное доказательство. Журналисты пока не смогли полностью ознакомиться с ее содержимым. Однако сам факт ее наличия уже говорит следователям о многом.

Екатерину задержали. Уже достоверно известно, что ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Грозит пожизненный срок

В случае, если женщину признают невменяемой, ее направят на принудительное лечение и поместят в психиатрическую клинику. Но если экспертиза установит, что Екатерина отдавала отчет своим действиям, то ей придется отвечать по всей строгости закона. В этом случае ей будет грозить тюремный срок вплоть до пожизненного.

Пятилетний мальчик – единственный из тройняшек, который остался в живых после убийства его брата, сестры и отца, помещен в реабилитационный центр.

- Ребенок, действительно, сейчас изъят и находится в реабилитационном центре. Это обычная процедура при расследовании уголовного дела, - рассказал источник «КП» в силовых структурах.

Опекуна мальчика определит суд, а пока он будет находиться под пристальным наблюдением специалистов.

Напомним, многодетная жительница Владивостока во время семейной ссоры зарезала своего супруга и двух детей. Всего в семье было трое детишек, 2016 года рождения. Уцелел лишь один мальчик, ребенок находился в детском саду.

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