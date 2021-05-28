Найдено тело водителя «Lexus», который рухнул с моста через Арсеньевку вместе с 5 инстамоделями из Приморья

Со дня трагедии прошло больше месяца. Фото: Социальные сети

В Приморье найдено тело водителя «Lexus», который 18 апреля вместе с пятью инстамоделями упал в реку Арсеньевка при крушении моста.

- Тело мужчины, предположительно водителя «Lexus», найдено в реке, в четырех километрах от места крушения строения. Назначена процедура опознания, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Мост возвел сам коммерсант базы отдыха, куда так и не добралась компания. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

Напомним, что 18 апреля черный «Lexus» с крутыми номерами выехал из Владивостока в поселок Нововарваровка. В салоне элитной иномарки – шесть человек: водитель и пять инстамоделей. Компания ехала на турбазу отдохнуть на свежем воздухе. Об этом свидетельствуют многочисленные истории девушек в соцсетях и доверху забитый алкоголем багажник. Когда машина начала движение, мост-самосторой, который возвел сам коммерсант базы, рухнул. Вместе с машиной в реке оказались все пассажиры и водитель.

Девушки снимали истории, даже не подозревая, что на них будут последние минуты жизни. Фото: принтскрин видео.

Чудом трем девушкам удалось выбраться через разбитое окно. Среди них, кстати, оказалась, вице-мисс Приморья. По одной из версий, стекла разбились от давления, по другой – его выбило ветками деревьев. Остальные считались пропавшими без вести.

По словам местных жителей, мост находился в аварийном состоянии. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Тогда следователи возбудили уголовное дело и начали расследование. Спасатели за 8 дней обследовали 75 километров водной и береговой линий. Поиски осложнялись сильным течением и мутностью воды. Тем не менее, удалось найти сам «Lexus», в салоне которого была только одна девушка. Еще одна пассажирка и водитель считались пропавшими без вести. Теперь под вопросом судьба лишь одной инстамодели.

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