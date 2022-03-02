В Приморском крае отменяют QR-коды в общественных местах

ПЦР-тесты также не нужны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По рекомендациям Роспотребнадзора в Приморье ослабляют ограничительные меры. На совещании о текущей ситуации в экономике губернатор края Олег Кожемяко рассказал, что QR-коды также отменяют. Информацией поделились в пресс-службе правительства.

Глава региона отметил, что при посещении общественных мест показывать QR-коды и ПЦР-тесты не нужно.

Отменяются также ограничения для фуд-кортов, развлекательных центров и детских игровых комнат в торговых центрах. Теперь нет ограничений по количеству людей, которые могут присутствовать на досуговых, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных и спортивных мероприятиях.

– Но при этом соблюдение масочного режима, дезинфекция – это элементарные санитарные правила, которые в период заболевания, которое еще продолжается, должны соблюдаться, – добавил губернатор края.

Сейчас готовятся поправки в краевое постановление о введении режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19.

Напомним, что QR-коды ввели в Приморье еще 30 октября 2021 года. Решение приняли из-за ухудшения эпидобстановки в крае. С того дня посещение кафе, ресторанов, театров и мест культурного досуга было возможно только при наличии черно-белого «билета». Бары и рестораны с 23:00 до 06:00 должны были обеспечивать обслуживание «навынос».

Несмотря на введение антиковидных ограничений, жителям приморской столицы не хотелось сидеть дома, а некоторые общепиты принимали гостей и без QR-кода.

Некоторые приморцы, возмущенные нововведениями, устраивали митинги и даже снимали обращение президенту. Других же жителей края QR-коды стали мотивацией для получения вакцины от коронавируса.

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