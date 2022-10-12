Обвиняемого в гибели девяти человек руководителя турфирмы доставили на Камчатку

О трагедии стало известно в сентябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководителя туристической фирмы из Новосибирска этапировали на Камчатку для расследования уголовного дела. Его обвиняют в оказании небезопасных услуг, из-за которых погибли девять человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Камчатского края.

Еще в сентябре Кировский районный суд в Новосибирске заключил руководителя под стражу до 2 ноября 2022 года. Следователи обвинили его в преступлении по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек). Теперь ему грозит лишение на свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что о трагедии стало известно 3 сентября. 12 туристов хотели покорить самый высокий действующий вулкан Евразии, однако многие из них погибли. Известно, что три человека остались в лагере на высоте больше 3000 метров, остальные девять в связке по трое отправились на вершину, но сорвались вниз.

Сначала сообщалось, что погибли пять человек, почти каждый оно увеличивалось пока не достигло девяти туристов. Спасатели не могли с первого раза подобраться к Ключевской сопке из-за штормового ветра и облачности.

Спустя несколько дней следственный комитет Камчатки завел уголовное дело, сотрудники ведомства задержали подозреваемого в гибели туристов. Погибшие прибыли на Камчатку не только из Новосибирска, но и из Москвы, Магнитогорска, Электростали и других городов.

Тела погибших доставили в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы. Известно, что среди выживших участников экспедиции был гид, которому диагностировали обморожение 1-2 степени пальцев кистей и стоп, и левой щеки. Его госпитализировали в хирургию.

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