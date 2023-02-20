Разлив заметили 12 февраля 2023 года. Фото: Вадим ПОПОВ

В 10-х числах февраля жители поселка Подножье на Русском острове обнаружили разлив нефтепродуктов в районе мыса Ислямова. Всего за сутки неизвестные засыпали «следы преступления» снегом и кусками льда. На место ЧП выезжали специалисты Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, и пока они проводят исследование взятых образцов (это занимает около трех недель), «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с экспертами, чтобы узнать – чем может обернуться разлив для людей и окружающей среды.

ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕШАЕТ

Первое, что необходимо сделать при утечке нефти, отмечают экологи, это локализовать зону поражения, чтобы не было дальнейшего распространения. Однако здесь сама природа помогла – жидкость оказалась зажата во льду, в противном случае маслянистое вещество довольно быстро попало бы сначала в бухту Новик, а оттуда – в Амурский залив. Плюсом, если это можно назвать в данной ситуации, служит и то, что с замерзшей поверхности убирать последствия ЧП легче. А тот факт, что некто засыпал все снегом, конечно же, усложняет ликвидацию топлива.

По идее на каждом судне (темные пятна нашли возле рыболовецкого траулера «Ленск») должны быть оборудования, позволяющие быстро убрать последствия подобных ЧП, в ином случае должны подключиться специалисты регионального МЧС или Морспасслужбы Росморречфлота. Любое промедление чревато плохими последствиями, так как при попадании нефтепродуктов в воду начинается активное перемешивание воды и вредных веществ. Тогда это коснется всех: обитателей залива, растений, еды, человека.

ДЕСТРУКЦИЯ НЕФТЬЮ

Эксперты подчеркивают, что любой разлив нефтепродуктов – опасен и чреват деструкцией, то есть разрушением экосистемы. Рядом, в бухте Новик, например, выращивают гребешок. Эти двустворчатые моллюски считаются санитарами морских глубин, так как фильтруют воду (от 3 до 25 литров), а значит, вероятность того, что в них застрянут остатки опасного вещества, велика.

Одновременно с этим на поверхности морской глади остается нефтяная пленка. Водоплавающие птицы, например, не различают, что конкретно плавает на воде, и могут попасть в топливное пятно. Из-за этого у пернатых склеиваются перья, и в итоге они умирают от переохлаждения.

Попавшие в море нефтяные продукты остаются там надолго, говорит заведующая Международной кафедры ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана ДВФУ Юлия Галышева. Разложение таких веществ занимает от нескольких месяцев до многих лет.

– При попадании в морскую среду, после фотодеструкции и «испарения» легких фракций, тяжелые оседают на дно и могут депонироваться (отложиться и начать скапливаться) в донные осадки на долгий срок. Биологическая деструкция нефти осуществляется бактериями и при отсутствии нового поступления может утилизировать имеющееся. Наличие нефтепродуктов в морской среде нарушает газообмен, поступление солнечной энергии и связанные с этим процессы фотосинтеза и дыхания организмов; физически может обволакивать покровы слизистые и органы дыхания гидробионтов, нарушая их функционирование, приводя к дисфункции (нарушению деятельности, функций) и попросту отравляя. Первыми страдают жабры и глаза, как самые тонкоорганизованные органы и как органы, непосредственно контактирующие со средой. Негативное влияние антропогенного поступления нефти и нефтепродуктов в морскую среду и прибрежную зону однозначно.

РАЗЛИВЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 2022 ГОДУ

Формы разлива нефтепродуктов бывают разные: сброс льяльных вод, сброс отработанного масла, аварийный разлив. И такие ситуации для Приморского края, увы, далеко не редкость. Вспоминаем

Так, в начале ноября 2021 года под Находкой в районе бухты Козина сел на мель панамский контейнеровоз Rise Shine. Весь месяц местные жители фиксировали рядом с судном темные следы на льду. Согласно официальным сообщениям, никакого вреда окружающей среде пятна не нанесли. История теплохода закончилась лишь в мае 2022-го.

2 февраля в порту Зарубино Хасанского района затонул краболов «Акванавт». Тогда погиб старший механик судна, капитана доставили в больницу с переохлаждением. Изначально утечка топлива не была замечена, однако в итоге за время проведения аварийно-спасательной операции собрано 690 кубических метров нефтеводяной смеси.

В апреле все возле того же мыса Ислямова местные жители заметили маслянистое пятно, накануне здесь стоял траулер «Пролив Лонга», на котором шли погрузочные работы. Жители поселка предположили, что мазут мог начать течь еще зимой, но его не заметили. Последствия проявились только когда тронулся лед.

В середине мая в бухте Рудная Дальнегорского городского округа обнаружили пятно длиной 2 километра и шириной – 100 метров. Здесь произошел разлив мазута из законсервированного нефтеналивного пирса, в результате пострадала не только акватория, но и береговая линия. Специалисты Морспасслужбы собрали 880 литров нефтесодержащих вод и собрали видимый загрязненный грунт.

Также в мае в бухте Улисс танкер для погрузки пресной воды «Лотос» при швартовке навалился на теплоход «Вячеслав Анисимов». У последнего образовалась пробоина возле топливного бака, утекло около 100 литров топлива.

В начале августа у берегов бухты Витязь в заливе Посьета обнаружили нефтяное пятно площадью 30 на 30 метров. Изначально источник загрязнения вызвал споры, мол, все вышло с затопленной шхуны, в которой много лет хранилось топливо. По факту же разлив произошел с другого судна. Специалисты обработали сорбентом 900 квадратных метров акватории.

Через несколько дней нефтяное пятно обнаружили в бухте Лукина Хасанского района. Отдыхающие, которые стали жертвами топливной пленки, посчитали, что виноваты драги, выполнявшие работы в море.

В ноябре в проливе Босфор Восточный рыбаки на катере заметили крупный разлив нефтепродуктов. О дальнейших действиях ничего неизвестно.

И это – лишь часть ситуаций, описанных в СМИ и новых медиа. Сколько еще подобных случаев остались незамеченными?

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