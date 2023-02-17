Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью. Фото: Александр ХИТРОВ

Прошло больше двух месяцев с тех пор, как во Владивостоке сгорел популярный паназиатский ресторан Zuma. ЧП произошло 7 декабря примерно в час ночи, огонь тушили больше девяти часов. Спустя столько времени в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю рассказали, что стало причиной возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Точную причину возгорания никто не знал, но многие предполагали, что произошло все из-за замыкания в вентиляции. Представители ведомства поделились, что проверки не показали каких-либо нарушений пожарной безопасности. С наибольшей вероятность ресторан вспыхнул из-за того, что на нагретой поверхности вытяжки загорелось масло.

Так как никаких нарушений пожарной безопасности в заведении не обнаружили, собственника не привлекли к административной ответственности.

Когда произошло возгорание, сотрудники ресторана эвакуировались самостоятельно и смотрели, как огонь поглощает заведение, а спустя три минуты после тревожного звонка прибыли спасатели. К этому моменту пламя охватило второй этаж здания и крышу. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров из 800, а потушили его только к 10 часам утра 8 декабря.

После ЧП корреспондент «Комсомолки» пообщался с одним из сотрудников заведения, который рассказал, как все произошло. В феврале стало известно, что ресторан вновь отстроят на прежнем месте, на Фонтанной, 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Zuma презентует нейро-гастро-сет во Владивостоке на базе другого заведения

Попробовать кулинарные шедевры бренд-шефа ресторана приморцы смогут с 23 февраля по 12 марта (подробнее)

Секреты Zuma и главное сокровище шефа, уцелевшее в пожаре: подробности о возрождении паназиатского ресторана во Владивостоке

Выяснились детали восстановления паназиатского ресторана Zuma во Владивостоке (подробнее)

Директор ресторана Zuma во Владивостоке рассказала, как команда справляется с последствиями пожара

По словам Марии Иноземцевой, сотрудникам помогает поддержка людей (подробнее)

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.