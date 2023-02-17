Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.
Фото: Александр ХИТРОВ
Прошло больше двух месяцев с тех пор, как во Владивостоке сгорел популярный паназиатский ресторан Zuma. ЧП произошло 7 декабря примерно в час ночи, огонь тушили больше девяти часов. Спустя столько времени в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю рассказали, что стало причиной возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Точную причину возгорания никто не знал, но многие предполагали, что произошло все из-за замыкания в вентиляции. Представители ведомства поделились, что проверки не показали каких-либо нарушений пожарной безопасности. С наибольшей вероятность ресторан вспыхнул из-за того, что на нагретой поверхности вытяжки загорелось масло.
Так как никаких нарушений пожарной безопасности в заведении не обнаружили, собственника не привлекли к административной ответственности.
Когда произошло возгорание, сотрудники ресторана эвакуировались самостоятельно и смотрели, как огонь поглощает заведение, а спустя три минуты после тревожного звонка прибыли спасатели. К этому моменту пламя охватило второй этаж здания и крышу. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров из 800, а потушили его только к 10 часам утра 8 декабря.
После ЧП корреспондент «Комсомолки» пообщался с одним из сотрудников заведения, который рассказал, как все произошло. В феврале стало известно, что ресторан вновь отстроят на прежнем месте, на Фонтанной, 2.
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