Убила детей и мужа и ушла в кино: во Владивостоке мать тройни устроила жестокую расправу

Во Владивостоке многодетную мать подозревают в тройном убийстве. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

Во Владивостоке семейная ссора супругов закончилась кровавой резней. Многодетная мать в порыве злости схватилась за нож. Жертвами страшной расправы стали два малыша и супруг женщины. Всего в семье было трое детишек, 2016 года рождения. Уцелел лишь один мальчик, ребенок находился в детском саду.

Разлад в отношениях между Денисом и Екатериной начался сразу после рождения тройняшек. Как уверяют окружающие Екатерина была явно на взводе, последнее время много нервничала и иногда вела себя даже не адекватно. Соседи по дому, в который семейство переехало 1,5-2 года назад, рассказывают о скандалах, которые периодически возникали между супругами. Глава семейства, опасаясь за детишек, иногда забирал их и отвозил к родственникам в ЗАТО Фокино. Но семейные ссоры повторялись раз за разом, пока однажды в конце апреля не произошло страшное.

Расправа над родными была действительно ужасной. По информации от собственного источника «КП», Екатерина пыталась отрезать малышам головы. После убийства она сложила тела детей в сумку, а под труп супруга подложила целлофан. Заметая следы, женщина отмыла полы в квартире от крови. После чего отправилась в кинотеатр, где ее и задержали.

Екатерина активно размещала фотографии в Одноклассниках. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

Шокирующие подробности

По данным личного источника «КП», о трагедии стало известно благодаря бдительной соседке. Дело в том, что Екатерина собиралась в спешке, уходя из дома, сильно шумела. Соседка постучала в дверь, но на звонки и стук в дверь долгое время никто не отвечал. Зная, что семья многодетная и дома могут находиться сразу трое малышей, горожанка начала бить «во все колокола».

На место предполагаемого ЧП вскоре приехал дедушка тройняшек. Картина, открывшаяся присутствующим, повергла их в шок. На полу лежал мужчина - отец тройни.

Супруг Екатерины. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

Детей сначала никто не нашел. Отец погибшего, уверенный, что Екатерина может навредить собственным чадам, намеревался первым делом отправиться на поиски женщины. Однако после осмотра квартиры стало понятно, что самое страшное, что могло случиться – уже произошло. Двое малышей 2016 года рождения (мальчик и девочка), с глубокими порезами на шеях были спрятаны в сумку. По словам очевидцев, головы ребятишек словно пытались отрезать. К счастью, третий их братик остался жив, ребенок находился в детском саду.

Главной подозреваемой в убийстве стала жена погибшего Екатерина.

Трое детей Екатерины. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

Жители дома, где произошла трагедия, до сих пор не могут оправиться от шока

Престижный район, дом с чистеньким подъездом, видеонаблюдением и отличной детской площадкой, куда стремятся попасть детишки со всего района.

Жители 14-этажного дома на Толстого, либо опускают головы, завидев журналистов, либо очень немногословны. Но о трагедии, разыгравшейся в многоэтажке, наслышаны все. Оно и понятно, ведь речь идет сразу о трёх погубленных жизнях. В головах жильцов попросту не укладывается, как такая драма могла разыграться в их доме.

Опечатанная дверь в квартиру, где произошло тройное убийство Фото: Милана СОКОЛ

По словам жильцов, последний раз 37-летнюю Екатерину видели 28 апреля. Стоит отметить, что охарактеризовать супругов или их взаимоотношения смогли немногие. «Да есть такая многодетная семья, живут на втором этаже, иногда скандалят, но, что у них там стряслось, одному Богу известно».

Что известно о Екатерине

Екатерина активно вела свои социальные сети, с пополнением в семействе их поздравили аж 2 с половиной тысячи человек. Но ее посты не всегда имели однозначный характер. С одной стороны, это рецепты, лайфхаки, фото из путешествий, с семьей и подружками, забавные случаи из жизни. С другой - упоминания о нелегкой доле многодетной матери, депрессивные сообщения в духе «Люблю и ненавижу себя одновременно», которые в итоге сводились к шуткам.

Судя по соцсетям жительницы Владивостока, ничего не предвещало беды. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

Екатерина часто отмечала, что ей тяжело физически с тремя детьми, и материально это также накладно, однако, никто из ее знакомых, судя по их комментариям в соцсетях, и не думал, что все настолько серьезно. Вот так делилась Екатерина в соцсетях своими переживаниями:

«Я просто не такая как все..наверное особенная..Люблю и ненавижу себя одновременно..Я такая..Я привыкла к вечным сражением своего сердца и разума...».

Но никто не воспринял это всерьез и не вмешался, видимо, списав на обычную усталость и рядовые бытовые ссоры.

Известно, что Екатерине 37 лет, а ее ныне покойному мужу, судя по дате рождения в соцсетях, ровно 40 лет. Тройняшки — Кирюша, Викуся и Дима, как ласково подписывала их под фото мама — долгожданные первенцы, совсем недавно им исполнилось по пять лет. При этом, женщина, не стесняясь, в социальных сетях пыталась познакомиться, добавляя, что свободна.

Женщина пыталась знакомиться в соцсетях. Фото: личная страничка Екатерины в интернете.

Последний раз она заходила в Одноклассники 26 апреля, видимо, примерно тогда и произошло преступление, спустя какое-то время после которого ее и задержали.

Мнение адвоката

Какое наказание может понести женщина, рассказал адвокат, управляющий адвокатским бюро «Опора» Алексей Ананьев.

«Ей грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако, наказание грозит женщине только если ее признают вменяемой. В любом случае назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Если эксперты усановят, что она была невменяемой, то к ней будут применены меры принудительного медицинского характера. Иными словами ее поместят в психиатрическую клинику, где назначат курс лечения.

Невменяемый человек не подлежит уголовной ответственности, потому что он не понимает характера совершенного деяния. Пока врачи не признают, что она излечилась и более не представляет угрозы обществу, она будет изолирована. Срок принудительного лечения не устанавливается, поэтому даже по прошествии нескольких лет по решению врачей она может вернуться на свободу», - добавил Алексей Ананьев.

Мнение психолога

Своими соображениями о том, что могло стать причиной трагедии, поделилась семейный психолог Евгения Олофинская. Она считает, что эта ситуация, при всей своей жуткости, показательна:

- Рождение детей — это всегда очень сложный этап в жизни женщины, и если она изначально находится не в состоянии психологического и тем более психического здоровья, то всегда рождение детей провоцирует и обостряет все дремлющие психические процессы, - говорит Евгения Олофинская.

Материнство — тяжелая работа, бесспорно. Но что же могло заставить женщину убить собственных детей, которых она так ждала и сама вынашивала и заботилась о них все пять лет? Но самое странное в этой драме то, с каким расчетом скрыты были следы преступления и почему женщина продолжила жить нормальной жизнью после убийства.

- Это говорит о том, что она уже находится в психозе. Это уже не психология, а психиатрия, конечно. Это уже абсолютно неадекватное поведение. Я думаю, что психиатрическая экспертиза это подтвердит. В пределах психологических отклонений такое поведение невозможно. То есть она неадекватна, и ей требуется уже психиатрическая помощь. Психолог опоздал на много-много лет, - добавила Евгения Олофинская.

Позиция следствия

– По факту обнаружения тел мужчины и двух его детей с признаками насильственной смерти следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство», – прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Аврора Римская.

Когда именно произошло убийство, станет понятно после вскрытия.

Тройняшки родились в 2016 году. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

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