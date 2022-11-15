Деньги Усольцева нашлись в рудниках, но сейчас уже проданы. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Василия Усольцева, бывшего депутата VI и V созывов Государственной Думы и по совместительству первого вице-губернатора Приморья, заберут 345 миллионов рублей. Арест на имущество уже наложен, и Фрунзенский суд Владивостока удовлетворил иск регионального прокурора Сергея Столярова, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» источники в правоохранительных органах. Решение суда одобрить взыскание подтвердили в Судебном департаменте Приморья.

Как депутата начали подозревать в отмывании денег, при чем здесь рынок металлургии и, тем более, другой опальный политик из Приморья – Сергей Сопчук? Разбираемся в материале.

Больше 340 миллионов рублей в пользу отечественной казны потребовал прокурор Приморья Сергей Столяров. Иск во Фрунзенский районный суд поступил еще 30 сентября, а заседание прошло во вторник, 15 ноября. Региональная прокуратура, как стало известно редакции, проверила движение финансов Усольцева и обнаружила незадекларированный доход. «Серые» деньги экс-депутат, вероятно, получил со своего доли в бизнесе металлургии. За это он уже был осужден в 2021 году.

Речь о статье 289 УК РФ (незаконное предпринимательство). Следствие и судья установили, что Усольцев здорово обогатился за счет бизнеса, вот только в законодательной ветви власти, напомним, такое не очень поощряется. По версии следствия, с 2014 по 2017 год Усольцев незаконно участвовал в работе двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть свои доходы, он перевёл через подконтрольных ему лиц более 143,5 миллионов рублей в качестве процентного займа на счет фирмы. В 2011 году ныне осужденный приобрел 420 миллионов акций ОАО «Дальполиметалл» – а это небезызвестный игрок рынка металлургии. Взыскал славу комплекс не только благодаря внушительному обороту по добыче цинковой руды, а также из-за долга в 11 миллиардов рублей и нескольких случаев ЧП. По версии следствия, в ряде случаев (включая инцидент 2021 года, в котором погиб горняк) была нарушена техника безопасности.

В 2021 году Дальнегорский суд дал Усольцеву 2 года условно и штраф в полмиллиона рублей (на тот момент Василий Иванович уже оплатил 6,3 миллиона рублей штрафа после первого приговора). К тому же, в этот раз депутату-«финансисту» запретили гулять по ночам и контактировать с Сергеем Сопчуком (о нем позже). Как считают источники «КП», приговоры прокуратуру Приморья не впечатлили. Ведь незаконно полученные 345 миллионов рублей в обиход государства никто не вернул. Несомненно, это обязательство, к тому же, никак не помогает «Дальполиметаллу» справиться с долгами (свой пакет акций первый вице-губернатор уже продал). Арест наложен на 16 объектов недвижимости и 16 банковских счетов Усольцева и его супруги. Но что именно стало «залогом» – новенькие Bentley или другие активы еще роскошнее – неизвестно.

С доводами прокурора, что закономерно, не согласны адвокаты экс-депутата. Они пояснили, что у подозреваемого была доля и в ООО «Терней Золото», некогда принадлежащей опальному бизнесмену-депутату Сопчуку (ныне в федеральном розыске). Находясь на государственных постах, которые запрещают предпринимательскую деятельность, Сопчук и Усольцев вложились в бизнес. Процента, уже изъятого у общества в пользу государства, хватит – так, по крайней мере, считает сторона защиты бывшего вице-губернатора. Свое объяснение они подкрепили тем, что изменения в антикоррупционные законы власти внесли позже (в 2015-2018 годах), чем Усольцев якобы совершил преступления.

Сам Сергей Сопчук до сих пор в федеральном розыске за аналогичные подозрения. Но в этой части истории и мотивы другие, и суммы. Свои акции экс-депутат и вовсе передал сестре. Шикарную базу отдыха «Маяк» с рыночной стоимостью больше 900 миллионов рублей, к слову, тоже конфисковали. Подробности – в отдельном материале «КП». Так же как и история дочери олигарха, Таты Сопчук.

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