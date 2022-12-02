Топ новостей Приморья: спасение в самолете, машины на деревьях, секрет маньяка и многое другое

Рассказываем о громких событиях с 28 ноября по 1 декабря. Фото: Артур ВОВЖЕНЯК

Зима ступила на порог, однако осень заявила о себе напоследок громкими событиями. Редакция «Комсомольской правды» составила топ новостей, которые произошли в Приморском крае с 28 ноября по 1 декабря. Поговорим о последствиях снегопада, расскажем ужасающий секрет маньяка и впечатляющую историю спасения в самолете. И это далеко не все, подробности читайте в материале dv.kp.ru.

ОБЩЕСТВО

На очередном заседании Законодательного Собрания, которые, как правило, отличаются депутатской сдержанностью, прошли бурные споры. В стенах парламента обсудили изменения в закон о торговле спиртным – посягнули, сказали бы многие, на важный социальный институт. Однако депутаты нацелены повысить эффективность профилактики алкоголизма, который приносит региону и стране уйму проблем. В крае ограничат часы торговли спиртным с 10 часов утра до 22 часов вечера, заявили на заседании ЗС ПК 30 ноября.

ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Два врача из Приморья на борту самолета спасли жизнь женщине, которая превысила дозировку лекарства. Действовать нужно было быстро, но Виталий Дубов и его отец Сергей не растерялись и оперативно выполнили все действия, чтобы помочь пассажирке. На этом спасательная миссия гематологов не завершилась – буквально спустя 10 минут после первого случая плохо стало еще одной пассажирке, она потеряла сознание, упав в обморок. Подробности читайте в материале dv.kp.ru.

НЕПРИЯТНО

С начала военной спецоперации на Украине жизнь людей очень сильно изменилась. Пока мужчин из Приморья отправляют в зону СВО, дома их остаются ждать жены, дети, матери, сестры и даже любимцы. Как оказалось, не все супруги готовы заниматься домашними питомцами, внимание которым раньше оказывал муж. Так случилось с двумя четвероногими из Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Возможно, эту новость стоило добавить в рубрику «Погода», но учитывая то, как людям пришлось подстраиваться под суровые реалии после ледяного дождя, уклад привычной жизни все-таки изменился. Машина на дереве, город-каток, горящие авто это и многое другое «подарил» жителям Владивостока снегодождь, который обрушился на Приморский край 28 ноября. Из-за перепада температур осадки осели корочкой льда на дорогах и улицах приморской столицы, казалось бы, такая мелочь, но для города на сопках наступил мини-апокалипсис. «Комсомолка» собрала самые яркие кадры с ДТП, пешеходами и ледяными пейзажами.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Водителю самосвала, который сбил маленькую девочку в Приморье, вынесли приговор. Судебные тяжбы длились чуть больше двух лет. Накануне в деле, поразившем весь Приморский край, поставили точку. Какое наказание понесет житель города Фокино – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

История о маньяке из рудного пробирает до мурашек…Визит следователей к 58-летнему бывшему полицейскому из приморской глубинки принес неожиданные результаты. Правоохранители нашли останки трех сгоревших трупов у него на участке. Один принадлежит 46-летней женщине, которую с ним связывала любовь. Второй – 40-летнему племяннику. По слухам, именно он заподозрил дядю в убийстве собственной жены. Когда обуглившиеся кости нашли под свежим cлоем земли, мужчина решил уйти от правосудия весьма радикальными методами, но у врачей была надежда его спасти. Пока выясняется личность третьего погибшего, «КП – Владивосток» узнала, что несколько лет назад в этой истории (или параллельной) затерялась еще одна смерть.

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