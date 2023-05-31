Пепельная весна: на Камчатке растения пробиваются сквозь вулканический снег

Кадрами поделился вулканолог Юрий Демянчук. Фото: telegram-канал @IViS_DVO_RAN.

Населенные пункты Камчатки, находящиеся рядом с вулканом Шивелуч, а также леса по-прежнему усыпаны пеплом после извержения исполина. Картина не слишком радостная, когда вокруг все серое. И все же природа не перестает удивлять местных жителей, ведь сквозь толщу вулканического снега пробиваются растения, добавляя яркие краски. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Пепел - не помеха для растений. Фото: telegram-канал @IViS_DVO_RAN.

Удивительными кадрами поделился сотрудник Камчатской вулканологической станции имени Левинсона-Лессинга Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук. На снимках из-под земли прорастают различные ярко-зеленые растения, и такой пейзаж не может не радовать.

Природа не перестает удивлять жителей Камчатки.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как жители Камчатки добывают черемшу, которая скрыта под пеплом. Напомним, что 11 апреля на полуострове произошло извержение вулкана Шивелуч. Исполин обрушил на ближайшие населенные пункты пепел, от которого до сих пор избавляют улицы сел и городов. Старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников рассказывал, стоит ли жителям края ждать новой катастрофы.

Извержение вулкана произошло 11 апреля. Фото: telegram-канал @IViS_DVO_RAN.

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