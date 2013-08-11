В некоторых селах организована лодочная переправа. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Природа нанесла мощный удар по Приморью. В пятницу, 11 августа, на край обрушились сильнейшие осадки, из-за которых обрушились дороги, а дома и улицы городов ушли под воду. В муниципалитетах развернули пункты временного размещения для жителей, пострадавших от паводков. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала всю актуальную информацию, чтобы рассказать о последствиях разгула стихии. Подробности – в материале.

Последние новости о потопе в Приморье 11 августа 2023

Режим чрезвычайной ситуации 11 августа ввели в следующих муниципалитетах Приморья: Октябрьском, Хорольском, Черниговском, Анучинском, Яковлевском округе, Надеждинском и Спасском районах, Лесозаводском ГО. Сохраняется ЧС и в Уссурийском городском округе, где выпало наибольшее количество осадков.

Прокуратура также проконтролирует ликвидацию последствий разгула стихии на территории Уссурийского ГО. Из-за разлива рек здесь ограничено движение между селами Корсаковка и Яконовка, проезд в поселок Партизан, проезд в Пуциловку, подтоплена автомобильная дорога в Утесное и Красный Яр, участок трассы, проходящий под железнодорожным мостом в районе улицы Садовой и проезд на станцию Лимичевка, пострадали частные дома.

Дороги в Ольгинском округе. Администрация Ольгинского муниципального округа.

Для жителей пострадавших из-за паводков развернули пункты временного размещения. Подробные адреса «Комсомолка» публиковала ранее. Также был создан специальный чат-бот, благодаря которому приморцы могут сообщить о своих проблемах, возникших из-за ливней.

Подвоз воды. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Хасанском округе нет проезда на поселок Хасан, пришлось организовать лодочную переправу. В селах Барабаш, Приморский, Перевозной и Безверхово вода пошла на спад, но проезд открыт только для большегрузов.

В семи селах Михайловского района затруднено движение, в Михайловке перекрыт проезд к Уссурийску. Глава муниципалитета Владимир Архипов обратился к жителям и попросил их не покидать дома без особой необходимости.

На подтопленных участках дежурят сотрудники ГИБДД. Фото: Правительство Приморского края

Как рассказал глава Спасского района Андрей Колот, в селе Прохоры из переполненного хранилища вышла вода и затопила дорогу на Кнорринг. Если дамба разрушится, то местные власти проведут эвакуацию.

Всего без транспортного сообщения остались 24 населенных пункта. Полный список опубликован в официальном telegram-канале правительства Приморья.

Видео последствий потопа в Приморье

В социальных сетях власти муниципалитетов и простые жители делятся последствиями удара стихии. Так, администрация Октябрьского округа опубликовала видео с затопленными дорогами.

Продолжается подъем воды в реке Раздольная.

В бухте Нарва отмечается нагон волны на берег с порывистым ветром.

Есть угроза переливов в районе Осиновки.

А в Сибирцево автомобилисты не могут проехать под мостом.

Напомним, что «Комсомолка» публиковала и другие видео с последствиями стихии.

Из-за потопа в Приморье погибло несколько человек

Обрушившиеся на край ливни стали причиной не только разрушенных дорог, но и трагедий. Так, в Уссурийске на улице Раковская в луже, глубина которой достигла 60 сантиметров, нашли бездыханное тело. Возраст погибшей женщины неизвестен, как и точная причина ее смерти. Следственный комитет организовал проверку, результаты расследования на свой контроль поставила прокуратура.

Но это не единственная смерть, которая произошла в столь злополучный день. В селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 13 и 12 лет. Тела мальчиков нашли, Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Из-за ливней закрыта трасса Владивосток-Хабаровск

Федеральная трасса Владивосток – Хабаровск оказалась перекрыта. В районе 547 километра в Спасском районе воды вышла из берегов на дорогу, в итоге проезд стал невозможен даже для большегрузов: одна из фур пыталась преодолеть природное препятствие, но не смогла.

Ранее огромные потоки воды преграждали путь и на 523 километре этой же трассы, о чем мы уже рассказывали.

Когда закончатся дожди в Приморье

По информации синоптиков Примгидромета, в ночь на субботу, 12 августа, в крае сохранятся небольшие и умеренные дожди, в некоторых районах сильные. Днем из-за гребня охотского антициклона ожидаются небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут до +15…+20°C, днем потеплеет до +18…+19°C.

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