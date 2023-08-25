Дожди и наводнения оставили 70 тысяч жителей Владивостока без электричества

Аварийные бригады проводят восстановительные работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обрушившаяся на Владивосток непогода оставила часть жителей приморской столицы без электричества. Детали рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ведомства, с 5:00 до 13:00 в городе произошло 8 отключений электроснабжения. В итоге без света остались около 70 тысяч жителей дальневосточной столицы. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам, части владивостокцев вернули коммунальную услугу.

Восстановление электричества прокуратура поставила на контроль, также ведомство продолжает проверять, как в городе ликвидируют последствия разгула стихии.

Напомним, что погода нанесла серьезный удар по Владивостоку. Затопила дороги, торговые центры и детские сады, из-за чего юных жителей города и персонал пришлось эвакуировать. Стихия также скорректировала график начала учебного года в Приморье.

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