Точки роста Восточного полигона обсудили на ВЭФ-2023 во Владивостоке

Генеральный директор ООО «Универсальная логистика» Ирина Ольховская. Фото: АО «Восточный Порт»

В одной из ключевых сессий Восточного экономического форума эксперты обсудили вопросы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа в привязке к развитию проекта Восточного полигона на фоне разворота на Восток, перешедшего в активную фазу начиная с 2022 года. В ходе сессии «Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество» участники мероприятия обсудили шаги, направленные на устранение инфраструктурных ограничений Восточного полигона, развитие программы модернизации БАМа и Транссиба, возможные механизмы привлечения инвестиций и много другое.

Основной акцент спикеры сделали на возможные варианты сокращения дефицита провозной и пропускной способности Восточного полигона. За последние годы темпы строительства новой железнодорожной инфраструктуры и модернизации Восточного полигона хоть и существенно возросли, но на сегодня являются недостаточными для обеспечения растущих потребностей российской экономики.

«На дальневосточном направлении с лета 2022 года наблюдается разбалансировка железнодорожного контейнерного импорта и экспорта, импорт в 2,2 раза превышает экспорт. В сравнении с 2018 годом на дальневосточном направлении грузопоток контейнеров, зерна и руды вырос практически в 3 раза, в то время как угля – на 18%. При этом, за счет технологии погрузки импортных контейнеров в полувагоны из-под угля, участникам рынка удалось за восемь месяцев 2023 года сэкономить более 1 млрд руб. и дополнительно провезти почти 5 млн тонн грузов», – рассказала в своем выступлении генеральный директор ООО «Универсальная логистика» Ирина Ольховская.

Эксперт отметила, что портовые мощности Дальневосточного бассейна уже вдвое превышают провозную способность железнодорожных подходов и этот разрыв возрастает. В настоящее время дефицит провозной способности железнодорожных подходов оценивается в 95 млн тонн в год, а в 2025-27 годах он может составить, с учетом текущих планов развития Восточного полигона, уже 187 млн тонн в год

Объем экспорта угля через Дальний Восток и европейскую часть страны по данным за восемь месяцев 2023 года можно назвать равновесным. Через дальневосточные порты экспортировано – 72 миллиона тонн угля, через европейскую часть страны – 63 миллионов тонн. Более того, объем идущего на экспорт угля через порты Дальневосточного бассейна включает Кузбасский уголь и уголь восточной части России (Якутия, Бурятия, Хабаровский край). Добываемый в европейской части России уголь экспортируется через порты Северо-Запада и Южного бассейна.

«Сегодня для решения озвученных проблем необходимо развивать не только полное сечение Восточного полигона, но и отдельные припортовые станции и железнодорожные узлы, в первую очередь узел Находка-Восточный, с которым связаны крупнейшие терминалы Дальнего Востока (контейнерный, угольный,

нефтяной и др.). Так, строительство обходов Шкотово – Смоляниново, Хмыловский – Находка-Восточный, Тигровый – Партизанск и Смоляниново –Тигровый это быстро достижимые точки роста, которые позволят в короткие сроки нарастить провозную способность на данном направлении на 50 млн тонн в год», – подытожила Ирина Ольховская.

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