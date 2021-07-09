На Камчатке нашли тела еще четырех жертв крушения Ан-26

Поисковые работы продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Останки еще четырех тел нашли 9 июля на Камчатке, на месте крушения пассажирского самолета Ан-26. Общее количество обнаруженных погибших достигло 23. Всего погибло 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они летели домой, в Палану.

Члены поисково-спасательного отряда обнаружили первые 19 тел на следующий день после трагедии, 7 июля. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, 6 июля из аэропорта Петропавловска-Камчатского «Елизово» в пгт Палану вылетел пассажирский самолет Ан-26. На борту было 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Вылет рейса ДЕ 251 был задержан, предположительно, из-за плохих погодных условий, в итоге он должен был приземлиться на аэродроме в 15:05. Однако этого не произошло, самолет пропал с радаров в девяти километрах от Паланы и перестал выходить на связь.

Сразу же была объявлена тревога, в небо были подняты местные самолеты и вертолеты для обследования маршрута следования самолета. Только спустя почти семь часов спасатели сообщили о найденных обломках недалеко от аэропорта Паланы. С подробной хронологией первых дней трагедии можно ознакомиться в материале по ссылке.

На следующий день, 7 июля, были найдены останки тел 19 погибших. А через день, 9 июля, еще четыре – общее количество найденных жертв достигло 23.

В Камчатском крае объявлен трехдневный траур, он продлится до 9 июля. Семьям погибших будет оказана вся возможная помощь.

По данным на 9 июля, найдены бортовые самописцы, один из которых может быть поврежден. «Черные ящики» будут отправлены в Международную авиационную комиссию (МАК) в Москву для расшифровки. Информация с них поможет восстановить полную картину трагедии.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Обломки обнаружили в пяти километрах от Паланы.

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