Спасатели на Камчатке нашли фрагменты приборной панели кабины пилотов и винта разбившегося Ан-26

Спасатели продолжают поисковую операцию. Они ищут фрагменты тел жертв катастрофы и части самолета

На Камчатке продолжается поисковая операция после крушения Ан-26 у берегов Паланы. Сегодня спасатели обнаружили фрагменты приборной панели из кабины пилотов и винта самолета.

Фрагмент винта, который обнаружили спасатели

Сейчас находки изучает специальная комиссия МАК, которая должна будет сделать вывод о причинах катастрофы. Напомним, сейчас рассматривается три версии крушения Ан-26: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Фрагмент приборной панели

Вместе с тем продолжаются поиски тел жертв авиакатастрофы, которая унесла жизни 28 человек. На сегодняшний день найдены фрагменты 23 тел.

Напомним, 6 июля из аэропорта Петропавловска-Камчатского «Елизово» в пгт Палану вылетел пассажирский самолет Ан-26. На борту было 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Вылет рейса ДЕ 251 был задержан, предположительно, из-за плохих погодных условий, в итоге он должен был приземлиться на аэродроме в 15:05. Однако этого не произошло, самолет пропал с радаров в девяти километрах от Паланы и перестал выходить на связь.

Обломки обнаружили в пяти километрах от Паланы.

Сразу же была объявлена тревога, в небо были подняты местные самолеты и вертолеты для обследования маршрута следования самолета. Только спустя почти семь часов спасатели сообщили о найденных обломках недалеко от аэропорта Паланы. С подробной хронологией первых дней трагедии можно ознакомиться в материале по ссылке.

На следующий день, 7 июля, были найдены останки тел 19 погибших. А через день, 9 июля, еще четыре – общее количество найденных жертв достигло 23.

Уже найдены бортовые самописцы, один из которых может быть поврежден. «Черные ящики» будут отправлены в Международную авиационную комиссию (МАК) в Москву для расшифровки. Информация с них поможет восстановить полную картину трагедии.

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