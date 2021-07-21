Инстаграмное поле с подсолнухами переехало в другой район Приморья

Куда ехать за яркими кадрами теперь? Фото: Ольга Горгулько

В прошлом году лента Инстаграма была усеяна яркими фотографиями с подсолнухами. Жители и гости Приморья проезжали десятки километров ради создания красивых кадров посреди волшебного поля, усыпанного черно-желтыми цветами. «КП – Владивосток» выяснила, будет ли у приморцев еще такая возможность.

Летом прошлого года жителей Приморья захватил новый тренд: фотографии в подсолнухах. Красивое инстаграмное поле взбудоражило всех. Только узнав, где оно находится, любители фотосессий мчались под Уссурийск, в Покровку, чтобы сделать яркие кадры и поделиться ими с друзьями в социальных сетях.

Однако в этом году никаких подсолнухов на том самом месте не оказалось. Причина проста – никто их попросту не посадил.

– В этом году полей с подсолнечниками не будет. В прошлый раз мы посеяли подсолнухи для опыта, так как на базе нашего хозяйства проходил краевой День поля. Растения выросли нормально, мы получили урожай, убрали зерно и реализовали его. А так мы подсолнухами не занимаемся, – рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» главный агроном совхоза «Искра» Максим Федоренко.

Хозяйство обычно занимается другими видами культур – соей и кукурузой. Поэтому сейчас на земле растут именно они. И хотя Максим Федоренко уверен, что это тоже выглядит красиво, все, кто хотел ярко-желтых снимков, остались ни с чем. Возможно, в будущем в «Искре» решат повторить эксперимент, но точно не в этот раз.

В таких местах получаются по-настоящему теплые и летние снимки. Фото: Ольга Горгулько

В пору было бы расстроиться тем, кто уже запланировал фотосессию, но спешим обрадовать, что еще не все потеряно, ведь в Приморье есть и другие поля с морем подсолнухов. Только чтобы добраться до новой природной фотозоны, придется постараться. Она расположилась в Черниговском районе. От Владивостока до полей нужно будет проехать больше 180 километров.

Мы пообщались с ответственным за локацию. Директор фермерского предприятия «Черниговский продукт» Владимир Хижинский не только не против фотосессий, но и подробно рассказал, как до них добраться.

– Нам нужна трасса Хабаровск-Владивосток. Если ехать со стороны Владивостока, проезжаете Черниговку, едете около трех километров до моста. Там сейчас идет ремонт. После него еще около 800 метров проезжаете и поворачиваете налево, будет дорога в поле. Его видно прямо с федеральной трассы, – поделился информацией Владимир Хижинский.

Теперь для красивых фотографий все есть. Осталось прыгнуть в машину и добраться до желанного места. Или найти новое, ведь подобные поля появляются и в Спасском районе, и в Лесозаводском. Однако спешим предостеречь от прошлых ошибок. Никто из владельцев полей не готов, чтобы люди безжалостно вытаптывали землю и рвали цветы. Ради нескольких кадров в прошлом году гости уходили все дальше и дальше от дороги, все больше уничтожая чужой труд и оставляя после себя хаос и горы мусора.

Кстати говоря, мусор оставляют не только в полях. Ежегодно приморцы отправляются на озера с лотосами, коих довольно много в крае. После съемок даже в таких местах остается разруха: вырванные краснокнижные цветы, плавающие бутылки и грязный берег.

А если фотографии с подсолнухами и лотосами у вас уже есть, то самое время вспомнить и о других интересных местах. Всегда можно отправиться к заброшенному угольному карьеру в поселке Таежный в Надеждинском районе. Или же поехать по местам пляжного автопробега «КП».

Яркие красивые поля можно найти и в других районах Приморья. Фото: Ольга Горгулько

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