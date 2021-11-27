Долгожданный фильм «Владивосток», снятый в дальневосточной столице, покажут в кино 9 декабря

Постер. Фото: kinopoisk.ru

Полнометражный художественный фильм под названием «Владивосток» покажут на экранах кинотеатров России уже 9 декабря. Картину частично снимали во Владивостоке. По замыслу сценариста, действия происходят во время пандемии. Главный герой случайно совершает преступление в Москве, сбегает во Владивосток, откуда пытается выбраться из страны с помощью подвернувшейся влюбленной девушки, но что-то идет не так.

О запуске проекта с пилотным названием «Владивосток» стало известно еще в январе 2021 года. Тогда об этом сообщила студия «Мосфильм». Сценарий к картине создал Алексей Бузин, ранее работавший над фильмами «Решение о ликвидации» и «Анна Каренина. История Вронского». На создание сценария у Бузина ушло более года.

Владивосток на больших экранах.

Режиссер-постановщик ленты Антон Борматов, известен зрителю по картинам «Чужая», «Околофутбола», сериалам «Ольга», «Подкидыш», «Хиромант» и др. Генеральным продюсером проекта стал Карен Шахназаров.

К марту 2021 года съёмочная группа киноленты прибыла во Владивосток для натурных съемок. По большей части снимали центральные улицы города: Светланская, Пушкинская, Пограничная и другие. Журналист и фотокорреспондент «Комсомолки» побывали вместе с актерами на «съемочной площадке» – улицах Владивостока.

Съемки фильма «Владивосток» частично проходили в приморской столице. Фото: Вадим ПОПОВ

Тогда продюсер Галина Шадур, режиссер Антон Борматов и сценарист Алексей Бузина давали пресс-конференцию, на которой рассказали о фильме, будущем названии и съемочном процессе.

За несколько дней до этого в социальных сетях появилось объявление о наборе массовки для съемок. По задумке приглашенные актеры массовки должны были изображать мужчин и женщин разных возрастов. Повеселило приморцев объявление о том, что на съемку требуются два бомжа.

Объявление о наборе массовки для съемок в фильме появилось в соцсетях.

Фильм «Владивосток» уже успел стать участником кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Там он, кстати, получил низкую оценку. Фильм не понравился критикам. Никто из десяти рецензентов не поставил оценку выше трех (оценивается от 1 до 5). Егор Беликов, Зинаида Пронченко, Василий Степанов, Максим Сухагузов и Юлия Шагельман дали самую низкую отметку – единицу. Двойки поставили Зара Абдуллаева, Антон Долин, Егор Москвитин, Ксения Реутова. Самая высокая оценка – три – досталась картине от Дениса Катаева.

И вот теперь, буквально через пару недель, долгожданную киноленту покажут в кинотеатрах России. Премьера назначена на 9 декабря. Пользователи приморских социальных сетей уже «вангуют», что фильм будет схож с еще одной картиной, снятой Ольгой Зуевой, во Владивостоке - «На районе». В комментариях приморцы вспомнили об еще одной киноленте - «Напарник». Фильм тоже снимали во Владивостоке, а главную роль там играл российский актер театра и кино Сергей Гармаш.

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