«Кто-то боится перевозить больших кошек, а мы нет»: КамАЗ поддержал толстого Витю из Владивостока, которого не пустили в самолет

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-19T10:03:46+03:00

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Кот Виктор и его хозяин Михаил проснулись популярными. А началось все со стыковочного рейса в аэропорту Москвы, когда сотрудница авиакомпании сказала о том, что Витя недопустимо толстый, чтобы пропустить его в самолет. Взамен она предложила хозяину отдать животное в багажное отделение. Но «бро должен быть рядом, ведь бро - не багаж». Поэтому Михаил был вынужден пойти на хитрость – заменить на взвешивании своего друга на более стройную дублершу. Так он обманул авиакомпанию, за что она его лишили 370 тысяч миль, накопленных за 14 лет перелетов.

И тут практически весь мир ополчился против авиакомпании, встав на защиту дальневосточников. Хэштег «бро - не багаж» сейчас набирает бешеную популярность, а сам Витя купается в лучах славы.

Не осталось в стороне и крупнейшее российское предприятие по производству грузовых автомобилей КамАЗ. На своей официальной странице в сети они разместили забавную иллюстрацию с подписью: «Кто-то боится перевозить больших кошек, а КамАЗ нет».

Пользователи сети были в восторге от поста. «Потому что КамАЗ – сила», «КамАЗу все по плечу» - негативное реакции не было, пожалуй, ни у кого.

Напомним, что не так давно стало известно еще о том, что фирма предложила Михаилу стать акционером авиакомпании, которая как раз и запустила дискриминацию котиков по весовому признаку. Хозяин пухлого Витя пока обдумывает предложение, но авиакомпания, скорее всего, уже поняла что кот – священное животное в интернете, которое любит весь мир. Обижать его сродни преступлению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743621" frameborder="0"></iframe> Поплатился за толстого кота.Помните историю про толстого кота Виктора? Его не пустили в самолёт из-за двух лишних килограммов. Хозяин Виктора нашёл выход из ситуации. Но в итоге был жёстко наказан авиакомпанией

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ИСТОЧНИК KP.RU