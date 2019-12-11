Страйк: момент массового ДТП на объездной Владивостока попал на видео

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-11T11:27:02+03:00

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Момент серьезного столкновения на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл попал в объектив видеорегистратора очевидца. Водитель, заснявший массовое ДТП, благодаря оперативной реакции, избежал столкновения, в отличие от оппонента, который ехал следом. Автомобиль на всем ходу влетел в стоящие машины. Стоит отметить, что на скользкой дороге произошло сразу несколько массовых аварий и целый ряд одиночных столкновений. На данный момент уже известно о семи пострадавших, а количество разбитых авто по данным ГИБДД Приморья достигло 48.

Кадры с видеорегистратора очевидца, запечатлевшего ДТП на объездной дороге Владивостока, набирают популярность в сети. В условиях плохой видимости многие автомобилисты попросту не успели отреагировать на образовавшиеся заторы или аварии. При этом сыграл немаловажную роль в ситуации и скоростной режим. Снег и гололед не стали помехой для особо спешащих автомобилистов, некоторые водители даже не думали снижать скорость на извилистой трассе, за что и поплатились. Судя по видеозаписи, пробку не заметил и водитель темного седана, который на всем ходу протаранил стоящие машины.

dps.control Момент ДТП на объездной трассе Владивостока попал на видео

– Скользко, а они летят волосы назад. Сами виноваты,– констатируют пользователи социальных сетей.

Многие подписчики популярной автомобильной группы Приморья отметили грамотные действия водителя, в машине которого был установлен регистратор. Заметив затор в последний момент, водитель уверенно свернул на обочину, не пытаясь резко затормозить на скользкой дороге. Тем самым автолюбитель спас свой автомобиль.

– Себя уберег, сразу понял, что лучше на обочину отрулить, чем в кого-то влететь в такую погоду,– одобряют фолловеры.

Кстати, обочина и прилегающая к ней территория оказались довольно популярны в этот снежный день.

– Машина из кустов вообще эпично появилась, как будто, так и нужно было, – шутят жители города.

В связи с непогодой и ухудшением дорожной обстановки, мэрия Владивостока рекомендовала руководителям предприятий отпустить сотрудников пораньше. По прогнозам синоптиков, осадки в городе прекратятся после 21:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU