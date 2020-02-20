«Дешевый в эксплуатации и дешевый в ремонте»: эксперт о самолете Ан-2, совершившем жесткую посадку в Магадане

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:16:37+03:00

Эксперт уверен, что ошибки пилотирования не могло быть. Фото: ДВРПСО МЧС России

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Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане спустя несколько минут после взлета. На борту воздушного судна были 12 пассажиров – вахтовиков и два члена экипажа. «Кукурузник» должен был приземлиться в Сеймчане, но не смог набрать нужную высоту и упал. Самолет принадлежит крупной золотодобывающей компании «Т-цемент», и направлялся он как раз на место работы.

Пострадавших госпитализировали. Серьезнее всех пострадали пять человек: у четверых диагностировали переломы позвоночников, у одного – ушиб позвоночника. Они находятся в областной больнице под наблюдением врачей.

По статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна» следователи возбудили уголовное дело. Силовики отрабатывают две версии причин ЧП: техническая неисправность и ошибка пилотирования. Виновному по статье грозит до 2 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761964" frameborder="0"></iframe> Частный самолет совершил жесткую посадку в Магадане.

Вместе с тем, согласно порталу Russianplanet.Net, Ан-2 с регистрационным номером RA-40642 находится в эксплуатации с 1985 года. Благодаря знаниям математики несложно выяснить, что воздушному судну уже больше 34 лет, но что этот возраст значит для самолета? Много это или мало? И можно ли назвать воздушное судно, которому почти 35, рухлядью. С этими вопросами мы обратились к эксперту.

- Самолет 1985 года выпуска в отличном состоянии. Это нормальное воздушное судно. Это ни в коем случае не рухлядь. Ан-2 очень надежный, испытанный временем уже давно. Здесь, скорее всего, были технические факторы, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Станислав Штинов, лучший вертолетчик МЧС России. - Летный экипаж был опытный. У нас есть самолеты Ан-2 еще старше по возрасту, которые летают. После прохождения технического обслуживания и капитального ремонта, он до сих пор востребован. Причем сейчас идет его модернизация под турбореактивные двигатели канадского производства. Ан-2 дешевый в эксплуатации и дешевый в ремонте.

По словам эксперта, Ан-2 – один из самых летучих самолетов, и он уверен, что причина авиапросишествия техническая. В любом случае вердикт будет за следователями.

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ИСТОЧНИК KP.RU