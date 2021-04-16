Эксперты рассказали, что именно нашли строители, раскопав центральную площадь Владивостока

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края разрешила дальнейшее строительство фонтана, но с одним условием. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ.

Обнаруженный под центральной площадью Владивостока туннель является частью системы городского поверхностного водоотвода, строительство которого датируется концом 19 – началом 20 веков, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

К такому выводы пришла группа экспертов по результатам научно-исследовательских мероприятий, проведенных на месте раскопок.

Устройство каменных мостовых во Владивостоке началось в начале 20 века, просуществовали они до 1950-х гг., когда были перекрыты строительными напластованиями или заменены асфальтовым покрытием.

«С учетом данного факта, а также наличием артефактов возрастом от 150 до 70 лет назад в слое, подстилающем булыжную мостовую, фиксацией врезки тоннеля в данный горизонт, время постройки выявленного инженерного сооружения можно поместить во временной диапазон от 1900-х до 1950-х годов», – уточняют эксперты.

Участники исследовательской группы также пришли к выводу, что первоначальный исторический облик туннеля был изменен. Его доработали, установив железобетонные своды, а произошло это, скорее всего, в советский период.

Эксперты также заявили, что туннель нельзя определить как полноценный объект культурного наследия, ведь все его параметры недоступны.

«Тем не менее, несомненно, данное сооружение, является элементом исторической среды Владивостока», – уточняют исследователи.

Опираясь на официальное заключение экспертов, инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края пришла к выводу, что строить сухой фонтан можно, но только при условии, что обнаруженный туннель будет законсервирован. Подрядчик согласился с этим условием. Кстати, дальнейшего расширения котлована не потребуется.

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