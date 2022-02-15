За время снегопада во Владивостоке произошло более 40 аварий – ГИБДД

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В дежурное отделение полка ДПС поступило 45 сообщений о ДТП за 15 февраля. Такие данные по состоянию на 18:00 опубликовало УМВД России по Приморскому краю.

Звонки стали поступать с 08:00 часов утра. Не обошлось и без пострадавших – травмы получили два человека, погибших нет.

На данный момент по участку автодороги Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл все еще запрещено движение седельных тягачей с прицепами. Кроме того, перекрыто движение для всех видов транспорта на самом крутом спуске в городе – на улице Капитана Шефнера. По центральным автодорогам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме.

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