«Вот такие грибы после потопа»: приморцы поделились фотографиями своего лесного «улова»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Жители Приморского края поделились фотографиями, которые порадуют многих заядлых грибников. Снимок появился в одном из пабликов Уссурийска. На фото – небывалых размеров урожай. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Где конкретно подписчик сообщества нашел такого гиганта – не сообщается. Не исключено, что сделано это для того, чтобы сохранить «грибное место» в тайне.

Фото: Марк Чернослив.

На фото – подберезовик. Выглядит он, конечно, не презентабельно, но главное здесь не это. Положив его на тарелка, автор снимка показывает размеры «улова». Рядом, для большей наглядности, стоит спичечный коробок.

В соцсетях гриб нарекли мутантом. Опытные грибники сообщают, что такие грибы – следствие длительных дождей.

Между тем, Приморский край продолжает уходить под воду. Связано это с разбушевавшейся в крае непогодой. Дороги размыты, мосты повреждены, а в Ольгинском районе и вовсе ЧП.

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