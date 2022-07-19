Региональный уровень ЧС могут объявить в Приморье из-за разгула стихии

На дорогах работают 500 единиц техники. Фото: АО «Примавтодор».

В приморских населенных пунктах, которые пострадали из-за дождевых наводнений, ведутся аварийно-восстановительные работы. На совещании, которое прошло во вторник, 19 июля, губернатор края Олег Кожемяко обсудил ситуацию с главами муниципалитетов и профильных образований.

По словам Олега Кожемяко, из-за разгула стихии в восьми муниципалитетах Приморья действует режим чрезвычайной ситуации, введен межмуниципальный уровень ЧС. Глава края отметил, что после предварительного подсчета ущерба есть вероятно, что объявят ЧС регионального уровня.

Губернатор перечислил проблемы, которые оставила после себя непогода: в пяти селах нет света, на 34 дорогах фиксируется 78 переливов, 18 домов и большее 500 приусадебных участков подтоплены. Последствия стихийного хаоса ликвидируют больше тысячи человек и 500 единиц техники.

Олег Кожемяко поставил перед руководителями муниципалитетов и министерств важную задачу – восстановить проезды, связь и электричество в населенных пунктах Приморья.

Совещание прошло 19 июля. Игорь Новиков, правительство Приморского края.

Самая сложная ситуация отмечается в Ольгинском округе, который принял на себя основной удар: проезда нет к селам Маргаритово, Михайловка, Моряк-Рыболов, Фурманово. По словам главы минтранса Алексейя Игнатенко, ремонт мостов возможен только после спада воды, дороги отсыпаются и грейдеруются. Во вторник, 18 июля, специалисты восстановили сооружение на 2990м километре, из-за чего появился проезд к селу Молдовановка.

В других муниципалитетах Приморья, кроме сел Кугуки и Линевичи в Уссурийском округе, проезд восстановлен. Из-за того, что населенные пункты отрезаны водой от других, не у всех есть возможность обратиться за помощью. У годовалого малыша из Кугуки поднялась температура, его вместе с мамой эвакуировали на надувной лодке эвакуировали и доставили в Борисовку.

Последствия стихии устраняют и энергетики. Аварийно-восстановительными работами в Ольгинском районе занимаются 8 бригад Приморских электрических сетей, а также 10 единиц техники.

Пострадавших жителей обеспечивают водой, газовыми плитами и продуктами. Более того три человека получили выплаты в размере больше 100 тысяч рублей.

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