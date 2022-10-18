Отходы стали «громкой» темой для всей страны. Фото: Правительство Приморского края

Порядка ста тонн опасных ядохимикатов с космодрома «Восточный» обнаружили 19 октября 2021 года. Их ввезли без предупреждения в Надеждинский район Приморья, из-за чего начался общественный «бум». Долгое время болезненная тема для жителей оставалась нерешенной проблемой. Но теперь, как следует из картотеки арбитражных дел Амурской области, участники спора утвердили мирное соглашение. Отходы-пестициды вывезут из Приморья и утилизируют в Приамурье.

Из-за химикатов в регионе ввели ЧС. Но уже спустя полгода о проблеме высказался губернатор Приморья Олег Кожемяко и предпочел не раздувать из мухи слона. Ядохимикаты, заявил он, на самом деле являются обычными пестицидами. Высокий класс опасности действительно не подтвердился. Груз, пояснили власти, прибыл без ведома регионального правительства. При этом компания, которая ввезла пестициды, кстати, и не должна была этого делать по действующему законодательству. Тем не менее Росприроднадзор возбудил административное дело против организации. Начались разбирательства.

На мировую в итоге пошли государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Амурской области «Экология». АО «Зелёный город» (Красноярский край), которое должно было утилизировать отходы, и третий подрядчик-перевозчик ООО «Система» (Приморский край). Именно на площадках последней оказались пестициды. Согласно соглашению, до 1 марта 2023 года отходы отправят в Амурскую область и утилизируют по правилам. «Система» до тех пор будет хранить пестициды на своих площадках безвозмездно. Надзорные природоохранные органы не против такого исхода.

К слову, для краевых законодателей это стало стимулом принять несколько проектов, чтобы впредь без ведома властей «опасные» отходы в Приморье не попадали. Впрочем, большинство экспертов спустя год приводят две основные причины ажиотажа вокруг пестицидов: либо история стала следствием вольного пересказа блогеров и журналистов, либо просто была кому-то выгодна.

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