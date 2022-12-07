Раритетную жвачку одного из топ-25 ресторанов Zuma, уничтоженного пожаром, уже продают за десятки тысяч рублей

Фото: принтскрин, farpost.ru

После катастрофического пожара в заведении Zuma, уничтожившего весь ресторан, активизировались жители, желающие обогатиться. Жвачку с логотипом компании продают за более чем 60 тысяч рублей на онлайн-барахолке.

– Продам оригинальную жвачку из ресторана Zuma во Владивостоке. 62 910 рублей, – гласит объявление.

Пожар заметили в час ночи 7 декабря. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о последствиях буйства стихии: здание выгорело почти дотла, уничтожив около 500 квадратных метров из 800. Восстановление. Корреспондент редакции побывал на месте: тушение пожара вызвало обледенение дорог.

Новость об этом разлетелась по федеральным СМИ. Соболезнования выразил ресторанный обозреватель Александр Сысоев. Происходящее прокомментировали и в руководстве организации, напомнив о том, чего добился ресторан. ZUMA – крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке, который в 2022 году получил первое место в рейтинге лучших ресторанов Дальнего Востока и 33 место среди всех ресторанов страны.

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