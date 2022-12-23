Под ограничения попали рейсы из Арсеньева Владивостока, Дальнегорска, Дальнереченска, Уссурийска, Фокино и других городов. Фото: КП – Владивосток

В Приморском крае отменили 51 междугородний рейс автобусов из-за сложной погодной обстановки в пятницу, 23 декабря. Министерство транспорта региона опубликовало список маршрутов, которые оказались заблокированы. Под ограничения попали рейсы из Арсеньева Владивостока, Дальнегорска, Дальнереченска, Уссурийска, Фокино и других городов.

Список:

– № 515 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

– № 506 «Владивосток – Находка – Владивосток»

– № 506 «Находка – Владивосток – Находка»

– № 601 «Находка – Уссурийск – Находка»

– № 605 «Дальнегорск – Находка – Дальнегорск» (через Милоградово, Ольгу)

– № 504 «Владивосток – Большой Камень – Владивосток»

– № 532 «Владивосток – Кавалерово – Ольга –Кавалерово – Владивосток»

– № 525 «Владивосток –Пограничный–Владивосток»

– № 526 «Владивосток – Славянка –Владивосток»

– № 521 «Владивосток – Зарубино – Владивосток»

– № 517 «Владивосток – Ярославский –Владивосток»

– № 545 «Михайловка – Владивосток (кампус ДВФУ) – Михайловка»

– № 537 «Уссурийск – Камень – Рыболов –Владивосток – Уссурийск»

– № 530 «Новошахтинск – Владивосток –Новошахтинск»

– № 501 «Уссурийск – Владивосток – Уссурийск»

– № 600 «Арсеньев – Находка – Арсеньев»

– № 503 «Дальнегорск – Владивосток (автовокзал)– Дальнегорск (через

Аэропорт)»

– № 583 «Арсеньев – Анучино – Виноградовка – Анучино – Арсеньев»

– № 103/1 «Арсеньев – Гражданка – Арсеньев»

– № 104 «Арсеньев – Тихоречное – Арсеньев»

– № 519 «Владивосток – Сергеевка –Владивосток»

– № 514 «Владивосток – Камень Рыболов –Владивосток»

– № 107/2 «Владивосток – международный аэропорт "Владивосток" – Владивосток»

– № 543 «Владивосток –Владимиро–Александровское – Владивосток»

– № 204 «Фокино – Большой Камень – Фокино»

– № 561 «Уссурийск – Камень–Рыболов –Уссурийск»

– № 573 «Уссурийск – Дальнегорск – Уссурийск»

– № 553 «Уссурийск – Пограничный – Уссурийск»

– № 554 «Уссурийск – Липовцы – Уссурийск»

– № 578 «Уссурийск – Краскино – Уссурийск (через Посьет)»

– № 574 «Дальнереченск – Новопокровка –Дальнереченск»

– № 576 «Дальнереченск – Вострецово –Дальнереченск»

– № 562 «Дальнереченск – Лучегорск –Дальнереченск»

– № 563 «Лесозаводск–Дальнереченск–Лесозаводск»

– № 509/1 «Владивосток — Лучегорск —Владивосток»

– № 609 «Спасск Дальний –Находка – Спасск Дальний»

– № 544 «Владивосток – Южно–Морской –Владивосток»

– № 502 «Спасск–Дальний – Владивосток –Спасск–Дальний»

– № 511 «Владивосток – Лесозаводск –Владивосток»

– № 550 «Спасск Дальний – Уссурийск –Спасск–Дальний»

– № 533 «Владивосток – Валентин – Владивосток»

– № 529 «Чугуевка – Владивосток – Чугуевка»

– № 520 «Арсеньев – Владивосток – Арсеньев»

– № 650 «Дальнегорск– Владивосток–Дальнегорск»

– № 555 «Большой Камень – Уссурийск – Большой Камень»

– № 131 «Покровка – Уссурийск – Покровка»

– № 522 «Покровка – Владивосток – Покровка»

– № 523 «Липовцы – Владивосток – Липовцы»

– № 586 «Дальнегорск – Спасск–Дальний –Дальнегорск»

– № 560 «Спасск Дальний – Уссурийск –Спасск–Дальний»

– № 580 «Спасск–Дальний – Арсеньев –Спасск–Дальний»

Третий день в Приморье бушует циклон. Регион накрыли сильный снег, ветер и метель, в девяти районах края заблокированы дороги, в двух - введен режим ЧС. По дорогам Владивостока с трудом пробирается общественный транспорт. Ольгинский район вследствие непогоды оказался обесточен.

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