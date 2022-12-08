По следам пепелищ: после пожара в «Зуме» вспоминаем резонансные ЧП в столице Приморья

Только остов остался от главного ресторана Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке сгорело одно из лучших российских гастропредприятий и первый в ДФО ресторан. Пламя полностью уничтожило здание, в котором располагалась Zuma. Всю ночь сотрудники МЧС боролись с огнем – жертв удалось избежать, но спасти постройку не получилось. «Комсомольская правда» вспомнила самые нашумевшие происшествия, связанные с пожарами в общественных местах столицы Приморского края.

Для многих ЧП в «Зуме» стало настоящей трагедией. В канун Нового года от уютного места остались только угли и обожженные балки конструкции. Работы лишились две с половиной сотни сотрудников компании, праздничного настроения – масса гостей.

– Дорогие друзья, коллеги. Сегодня ночью (с 6 на 7 декабря. – Прим. «КП») случился пожар в нашем любимом ресторане... Пока мы не можем подобрать слов. Спасибо всем, кто за нас переживает, – сообщили в ресторане. Случившееся прокомментировал известный российский обозреватель Александр Сысоев.

Для многих ЧП в Zuma стало настоящей трагедией. Фото: Милана СОКОЛ

С пламенем боролись 72 человека и 15 единиц спецтехники.

– Сложность тушения пожара заключалась в том, что здание было обшито металлосайдингом. Огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть здания. Нам пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара.

Спасатели начали тушить пламя еще ночью. Близлежащую дорогу на Батарейной залило водой. На трассе образовался гололед, замерзло и движение. С наступлением тепла утром все начало таять. Дорожникам пришлось отсыпать участок реагентами, чтобы не допустить аварий. Всего же выгорело около 500 квадратных метров.

По некоторым слухам, в вентиляционной системе произошло замыкание, где появился очаг возгорания. Однако точную причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Прокуратура Фрунзенского района контролирует ход проверки. А пока это тайна, покрытая дымом, давайте окунемся в прошлое и вспомним другие происшествия, случившиеся по воле огня.

НЕКРАСОВСКИЙ РЫНОК

Осенью 2021-го огонь объял популярное торговое пространство Первореченского района. Помещение на Некрасовской, 69 загорелось примерно в 10 часов утра 26 октября. Небо окутал черный дым. Говорят, что огню предшествовал хлопок в павильоне с бытовой химией.

Через полчаса на объекте работали 11 единиц техники и 39 пожарных. Они эвакуировали посетителей и продавцов. В это время пламя охватило большую часть здания. В районе постройки полицейские перекрыли трассу, они оцепили здание и не пускали внутрь тех, кто пытался хоть что-то спасти.

Из-за пожара десятки продавцов столкнулись с трудностями. Фото: Администрация Владивостока

Огонь мог перекинуться на расположенные рядом постройки. Из задымленных помещений спасли десять человек. К тому моменту жаркая стихия разрослась до 700 квадратных метров. Побороть пламя удалось только в 16:43. Как и в ситуации с «Зумой», пожару был присвоен второй ранг опасности.

В результате практически все имущество арендаторов торговых мест оказалось повреждено. То, что осталось, собственники пытались забрать ночью, рискуя оказаться под развалинами обгоревшего строения.

На объекте работали 11 единиц техники и 39 пожарных. Фото: Диана БЕЛАЯ

Причиной городской катастрофы могли стать нарушения пожарной безопасности. С 2018 по 2020 год специалисты ГУ МЧС России по Приморскому краю провели семь проверок рынка и выявили 21 нарушение пожарной безопасности.

Сегодня здесь почти все вернулось в прежнее русло. Меж стеллажей также ведется торговля, а арендаторы заняли свои места. Хотя долгое время продавцы буквально не знали, что делать, ведь вход сюда оставался заблокирован, а мэрия собиралась определить участок под новый базар в районе БАМа. Но на старом месте лишь подкопченные стены, которые можно заметить через щели, напоминают о происшествии...

«НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК»

В 2019-м, 3 марта, тревогу забили на улице Никифорова. «Закоптился» ресторан «Небесный замок». Над постройкой в 400 квадратных метров вились клубы дыма. Пламя вырывалось из окон, дверей и крыши здания.

Один сотрудник пострадал. Фото: Социальные сети

Разросшееся пламя настигло шиномонтажную мастерскую и магазин стройматериалов, находящиеся рядом. На тушение огня выехали 35 человек и восемь единиц техники. Всего за час постройка выгорела полностью.

Один сотрудник пострадал. Более того, в гуще смога оказались птицы, рыбы, черепахи и ящерицы – питомцы заведения. Их спасти, увы, не удалось.

ТЦ «МАКСИМ»

Этот случай знает каждый житель Владивостока. История легендарного торгового центра с магазинами, развлекательными локациями для детей и заведениями общепита тянется с осени 2019 года. Обгоревшее здание несколько лет уродовало городской облик, пока не было принято решение снести памятник недобросовестному бизнесу.

Сообщение о том, что загорелся дом № 57 на проспекте 100-летия Владивостоку, поступило на пульт пожарной охраны ранним утром 21 сентября. В считанные минуты огонь распространился на всю верхнюю часть здания, где располагалась игровая зона и фуд-корт.

Пожар охватил четыре этажа торгового центра. Фото: Александр ХИТРОВ

Площадь пожара ширилась и за короткое время достигла 1000 квадратных метров. Боролись с огромными языками пламени порядка 60 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Три с половиной часа понадобилось пожарным, чтобы локализовать возгорание. Тем временем противостояние продолжалось сутки. 1,5 тысячи квадратных метров превратились в мусор с запахом копоти.

В результате происшествия никто не пострадал. В здании попросту никого не было. Из шести этажей торгового центра (если считать с цокольным) выгорели верхних четыре, со второго по пятый. Ущерб от такого «напалма» исчислялся миллионами рублей. Один магазин DNS потерял десятки миллионов.

Скоро памятник пожару снесут. Фото: Александр ХИТРОВ

Владельцы компаний ждали компенсации, подавая в суд на владельца здания, но им так и не возместили утраченные средства. Причина же заключалась, по разным источникам, во взрыве газового баллона.

Сегодня собственники участка планируют реконструировать территорию и благоустроить ее. Участок с руинами в сторону железнодорожных путей используют под объекты общественного и социального назначения. Сейчас полным ходом продолжается его снос.

КАФЕ «МАКИ»

В кафе японской кухни 17 мая 2014-го был аншлаг – гости отмечали сразу пять дней рождения, столики были заняты. Внезапно потолок окутал дым. Люди встали из-за столов и ринулись наружу, бросая вещи в помещении.

Через несколько минут на месте работали пожарные. Уже потом, глубокой ночью, разбирая завалы выгоревшего кафе, они нашли два тела. 30-летний парень и девушка 32 лет, скорее всего, задохнулись.

В кафе японской кухни был аншлаг. Фото: Кристина ОЛЕЙНИК

Позже выяснилось, что возгорание произошло на кухне от замыкания на моторах вытяжки. Три дня назад ее подсоединили к системе вентиляции. От второго этажа здания в итоге не осталось практически ничего: стекла повылетали, пластик оплавился, несущие балки прогнулись под собственным весом.

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